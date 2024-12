Ερυθρά Θάλασσα: Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε από φίλια πυρά – Σώοι οι δυο πιλότοι

Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα από φίλια πυρά, όπως έγινε γνωστό από το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους που επιχειρούσαν πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως και διασώθηκαν, ο ένας ελαφρά τραυματισμένος, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η CENTCOM.

Πρόκειται για ένα F/A-18 Hornet το οποίο είχε απονηωθεί από το αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman (CVN 75). Ένα από τα πλοία συνοδείας του, το καταδρομικό Gettysburg (CG 64), έπληξε «κατά λάθος» το μαχητικό αεροσκάφος, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Εδώ και έναν χρόνο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι βάζουν κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

