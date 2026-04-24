Eurovision 2026: Στη θέση της η Σλοβενία ​​θα μεταδώσει ταινίες για την Παλαιστίνη

Οι εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί στην Ιρλανδία την Ισπανία και τη Σλοβενία ​​δεν θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision φέτος, αφού αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Έχοντας ανακοινώσει ότι δεν θα υποβάλει εθνική συμμετοχή, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενία RTV επιβεβαίωσε την Πέμπτη (23.04.2026) ότι θα διακόψει τη ζωντανή μετάδοση της φετινής Eurovision και αντ’ αυτού θα προβάλει μια σειρά ταινιών για την Παλαιστίνη.

«Δεν θα μεταδώσουμε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision», δήλωσε στο Associated Press η διευθύντρια του RTV Slovenia, Ξένια Χόρβατ. «Θα μεταδώσουμε τη σειρά ταινιών Voices of Palestine, με παλαιστινιακά ντοκιμαντέρ και ταινίες μεγάλου μήκους».

Ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας, Ρόμπερτ Γκολόμπ, του οποίου το κόμμα κέρδισε οριακά τις εκλογές τον Μάρτιο, υπήρξε σφοδρός επικριτής του πολέμου του Ισραήλ. Τον Αύγουστο του 2025, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ως μέρος της απάντησής της στην «πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης που υπονομεύει τις προοπτικές για διαρκή ειρήνη».

Ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE επανέλαβε την απόφασή του να μην μεταδώσει τη Eurovision την περασμένη εβδομάδα, πράγμα που σημαίνει ότι η μουσική υπερπαραγωγή δεν θα προβληθεί στην ισπανική τηλεόραση για πρώτη φορά από τότε που η χώρα άρχισε να συμμετέχει το 1961.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας RTÉ ανακοίνωσε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι ούτε θα μεταδώσει ούτε θα συμμετάσχει στη διοργάνωση.

Η Ολλανδία και η Ισλανδία αποχώρησαν επίσης από τη διοργάνωση τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά ο διαγωνισμός θα μεταδοθεί κανονικά από τους αντίστοιχους εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς τους, NPO και RÚV.

Ο φετινός διαγωνισμός, που γιορτάζει την 70ή επέτειο της Eurovision, θα έχει 35 διαγωνιζόμενες χώρες και έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας, από τις 12 έως τις 16 Μαΐου.

Οι αποχωρήσεις προκλήθηκαν από την απόφαση του διοργανωτή φορέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), να επιτρέψει στο Ισραήλ να διαγωνιστεί παρά τις επικρίσεις για τη συμπεριφορά του στον πόλεμο στη Γάζα.

Διεξαγόμενος υπό το σύνθημα «Ενωμένοι με τη Μουσική», ο διαγωνισμός της Eurovision προσπαθεί να θέσει την ποπ μουσική πάνω από την πολιτική, αλλά έχει επανειλημμένα δυσκολευτεί να κρατήσει την παγκόσμια αναταραχή μακριά από τη σκηνή. Η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή από το 2022, μετά την ολοκληρωτική εισβολή της στην Ουκρανία.