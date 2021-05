Μία πολύ ενδιαφέρουσα κατοικία προστέθηκε στη σελίδα καταχώρησης αγγελιών της εταιρείας πώλησης ακινήτων, Sotheby’s International Realty. Η κατοικία ονομάζεται «The Darth Vader House» λόγω του σχεδιασμού με γωνίες που θυμίζουν παρόμοιες γωνίες στο αεροσκάφος Executor και το TIE Fighter του Βέιντερ.

Η σύγχρονη κατοικία 7.000 τ.μ. βρίσκεται στο Χιούστον του Τέξας και διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια και βρίσκεται σε έκταση 1,6 στρέμματα. Χτισμένη το 1992, το «Darth Vader House» διαθέτει κύρια κρεβατοκάμαρα, τεράστια παράθυρα, γκαράζ για τέσσερα αυτοκίνητα, ένα μεγάλο κεντρικό σαλόνι και τεράστιο χώρο στην πίσω αυλή.

Η κατοικία που φέρει το όνομα του χαρακτήρα της σειράς ταινιών επιστημονικής φαντασίας του Τζορτζ Λούκας, Star Wars πωλείται έναντι 4.300.000 δολαρίων .

Πολλοί χρήστες στο Instagram σχολίασαν την ιδιαίτερη κατοικία.

«Αρκετά σίγουρος ότι εδώ είναι που ζει ο Lex Luthor» έγραψε ένας χρήστης αναφερόμενος στον χαρακτήρα κόμικ.

«Αυτό το σπίτι φοράει γυαλιά ηλίου;» σχολίασε ένας άλλος χρήστης.

Darth Vader House in West University Place going for 4.3 Million.



I’ve been wanting to see the inside for a long time. #Houston pic.twitter.com/saAX5gbU4o