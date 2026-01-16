Έβαλε τα κλάματα η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ: «Τεράστια πίεση»

Λύγισε η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της περιγράφοντας την «τεράστια πίεση» που δέχτηκε λόγω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για κατάληψη του εδάφους.

Η Μότσφελντ συναντήθηκε την Τετάρτη (14.01.2026) με τον Δανό Υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βάνς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, σε συνομιλίες που κατέληξαν σε «θεμελιώδη διαφωνία» για τη Γροιλανδία που έχει μειο στο ραντάρ του Τραμπ.

«Δουλεύουμε πολύ σκληρά στο υπουργείο μας, παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε πολλοί», ανέφερε σε συνέντευξή της στο εθνικό δίκτυο KNR μετά τις συνομιλίες. «Κανονικά δεν θα ήθελα να πω αυτά τα λόγια, αλλά θα τα πω: είμαστε πολύ δυνατοί. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά τις τελευταίες μέρες, φυσικά…»

Η Μότσφελντ ξέσπασε για λίγο και συγκράτησε τα δάκρυά της λέγοντας:

«Συγκινούμαι πολύ. Είμαι καταβεβλημένη. Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Οι προετοιμασίες μας και η αυξανόμενη πίεση ήταν έντονες».

Η υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας παραμένει δυνατή και υποσχέθηκε να εργαστεί «ώστε ο λαός της Γροιλανδίας στη χώρα μας να νιώθει ασφαλής και να ζει με ασφάλεια», προσθέτοντας: «Χρησιμοποιούμε όλη μας τη δύναμη για να το πετύχουμε καθώς συνεχίζουμε το έργο μας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί να καταλάβει τη Γροιλανδία, την οποία έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα «καίρια για την εθνική ασφάλεια». Ωστόσο, έχει συναντήσει σθεναρή αντίσταση σε ολόκληρη την Ευρώπη.