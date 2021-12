Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ προέβη σε σοκαριστικές αποκαλύψεις για την κακοποίηση που βίωσε στα χέρια του Μέριλιν Μάνσον, με την ίδια να τονίζει πως εκείνη μπορεί να γλίτωσε τελικά από τα «αρρωστημένα γούστα» του, όμως δεν ισχύει το ίδιο για τον 8χρονο γιο της -και καρπό του έρωτά της με τον πρώην σύζυγό της- ο οποίος σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ηθοποιός κινδυνεύει.

Με βάση έγγραφα που έχει στην κατοχή της και η βρετανική Daily Mail, ενόψει της δικαστικής διαμάχης του ζευγαριού για την επιμέλεια του παιδιού, η 34χρονη ηθοποιός έχει αναγκαστεί τελικά, να προσλάβει ασφάλεια, προκειμένου να προστατεύσει το παιδί της από τον «βίαιο» Μέριλιν Μάνσον, με τον οποίο και διατηρούσε σχέση στο παρελθόν (2006-2010).

Evan Rachel Wood claims Marilyn Manson threatened 'to f—k' her 8-year-old son https://t.co/pJLEOEqVYD pic.twitter.com/R5PJ9AX7LL

Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις και τις καταγγελίες εναντίον του τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση, η ηθοποιός υποστηρίζει πως ο ίδιος της στέλνει απειλητικά μηνύματα με τις φωτογραφίες του γιου της, λέγοντάς της πως θα τον βιάσει, αν δεν ανακαλέσει τα λεγόμενά της!

EXCLUSIVE: Evan Rachel Wood claims in courts papers that Marilyn Manson threatened to sexually assault her eight-year-old son https://t.co/NULQq0cBXT