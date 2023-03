Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε σήμερα την δαπάνη 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά και αποστολή πυρομαχικών για το πυροβολικό της Ουκρανίας, είπαν στο AFP ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ενέκριναν σχέδιο δράσης τριών φάσεων για την χορήγηση στις στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου οβίδων 155 mm και ταυτόχρονα για την αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πυρομαχικών των ευρωπαϊκών χωρών, ορισμένα από τα οποία βρίσκονται στα όρια της εξάντλησης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα, ο οποίος συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ομολόγων του της ΕΕ, χαιρέτισε την συμφωνία.

«Περισσότερα πυρομαχικά για την Ουκρανία όσο γίνεται ταχύτερα. Αυτός ήταν ο βασικός στόχος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σήμερα», ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter. «Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει τις ικανότητες της Ουκρανία στο πεδίο της μάχης», έγραψε ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

More artillery ammunition for Ukraine as fast as possible. This was the main focus of today’s EU Foreign Affairs Council. I anticipate the swift adoption of big decisions which will bolster Ukraine’s capabilities on the battlefield. pic.twitter.com/oQpIZDa3EJ