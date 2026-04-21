Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Τουρκία: Ως υποψήφια χώρα έχει πρόσθετη ευθύνη να ευθυγραμμίζεται με τις αξίες της ΕΕ

Σε διευκρινίσεις για τις αναφορές της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Τουρκία προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα, ακριβώς λόγω του καθεστώτος της ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας, φέρει «πρόσθετη ευθύνη» να κινείται σε ευθυγράμμιση με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την τακτική ενημέρωση των συντακτών στις Βρυξέλλες, η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο, κλήθηκε να ερμηνεύσει τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν και σημείωσε ότι η Τουρκία έχει αυξημένη ευθύνη στην περιοχή της, ακριβώς επειδή παραμένει υποψήφια χώρα. Σύμφωνα με την ίδια, το ζήτημα συνδέεται με την προσδοκία της ΕΕ οι περιφερειακές σχέσεις να αναπτύσσονται κατά τρόπο συμβατό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αξιών.

Η Κομισιόν διευκρίνισε ακόμη ότι η αποστροφή της κυρίας φον ντερ Λάιεν αφορούσε πρωτίστως τα δυτικά Βαλκάνια και τη στρατηγική της διεύρυνσης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης για τη γεωπολιτική θωράκιση της Ευρώπης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε δηλώσει σε εκδήλωση στο Αμβούργο, για τα 80 χρόνια της Die Zeit, ότι η Ευρώπη πρέπει να «ολοκληρώσει την ήπειρό της» ώστε να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα, συνδέοντας ευθέως τη διεύρυνση με την ανάγκη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής γεωπολιτικής αυτονομίας.