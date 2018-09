Όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump επισκέφτηκε το εργοστάσιο της Boeing στο Saint Louis στις 14 Μαρτίου, έκανε μια ακόμη «έκπληξη», όταν «αποκάλυψε» πως το νέο F/A-18 Super Hornet θα εξοπλιστεί με “την τελευταία με καλύτερη τεχνολογία stealth και πολλά άλλα που δεν ξέρει ο κόσμος» (latest and the greatest stealth, and a lot of things on that plane that people don’t even know about). Εντάξει, προφανώς η Boeing είναι η εταιρεία της καρδιάς του Αμερικανού Προέδρου, αλλά stealth το F/A-18;

Το γνωστό μαχητικό που επιχειρεί από τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα σε νέα εποχή. Διαβάστε περισσότερα στο OnAlert.gr