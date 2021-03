Το ζεύγος Χάρι και Μέγκαν πιθανότατα έχει αποφασίσει να μην αφήσει τίποτα κρυφό κόβοντας έτσι κάθε γέφυρα που μπορεί να είχε μείνει όρθια με την βασιλική οικογένεια.

Αυτό, φάνηκε σήμερα από το γεγονός ότι η στενή φίλη της Μέγκαν Μαρκλ και δημοσιογράφος Γκέιλ Κινγκ αποκάλυψε ότι ο Πρίγκιπας Χάρι μίλησε το Σαββατοκύριακο στο τηλέφωνο με τον πατέρα του, Πρίγκιπα Κάρολο και τον αδερφό του Πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Όμως, δεν έμεινε εκεί.Η παρουσιάστρια του CBS που ήταν καλεσμένη στο πάρτι της Μέγκαν λίγο πριν την γέννηση του Άρτσι το 2019 είπε ότι μίλησε με τους Σάσσεξ και εκείνοι της αποκάλυψαν ότι ο Χάρι μίλησε με τον πατέρα και τον αδερφό του το Σαββατοκύριακο αλλά το τηλεφώνημα δεν πήγε καθόλου καλά.

Είπε ότι η συζήτηση ανάμεσα στις δυο πλευρές δεν ήταν καθόλου παραγωγική και ότι το ζεύγος ζήτησε από την βασιλική οικογένεια να καλέσουν τον Τύπο να σταματήσει να μεταφέρει άδικες, ανακριβείς και ψεύτικες ιστορίες για εκείνους που έχουν σίγουρα από πίσω τους ρατσιστικό υπόβαθρο…

Η 66χρονη Γκέιλ Κινγκ, επιστήθια φίλη της Όπρα δεν εξήγησε σε ποιες ιστορίες αναφέρεται αλλά πρόσθεσε ότι η Μέγκαν έχει αποδείξεις για όσα είπε στην περίφημη συνέντευξη.

Είπε στην εκπομπή του CBS, This Morning: «Τους τηλεφώνησα να δω πως είναι και πως αισθάνονται και είναι αλήθεια ότι ο Χάρι μίλησε με τον αδερφό του και τον πατέρα του. Η απάντηση που έλαβα ήταν ότι αυτές οι επικοινωνίες δεν ήταν παραγωγικές. Αλλά χάρηκαν (σ.σ. οι Σάσσεξ) που τουλάχιστον μίλησαν».

Και συνέχισε: «Νομίζω ότι στενοχωριούνται που το Παλάτι από τη μια τους λέει να το λύσουν ιδιωτικά και από την άλλη βγαίνουν στην δημοσιότητα ψεύτικες ιστορίες που είναι απαξιωτικές για την Μέγκαν. Κανείς από την βασιλική οικογένεια δεν έχει μιλήσει ακόμα με την Μέγκαν».

Ο Γουίλιαμ εμφανίστηκε σήμερα οδηγώντας το αυτοκίνητό του και δεν ήταν λιγότερο εξαγριωμένος από την προηγούμενή του εμφάνιση…

Grim-faced Prince William emerges hours after Meghan's friend revealed his 'unproductive phone call with Harry' https://t.co/R6IFiOel7p pic.twitter.com/tzC5KL9a89