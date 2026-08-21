FBI: Συνελήφθη 35χρονη που σχεδίαζε να ανατινάξει το Καπιτώλιο στη Νέα Υόρκη – Είχε ορκιστεί πίστη στον ISIS

Το FBI συνέλαβε μία 35χρονη που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση στο Καπιτώλιο της Νέας Υόρκης. Η 35χρονη Τζέσικα Μπόουι είχε διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS), στο οποίο είχε ορκιστεί πίστη και αφοσίωση. Είχε ασπαστεί το Ισλάμ πριν από περίπου πέντε χρόνια και σε διαδικτυακές συνομιλίες και chats εξέφρασε τον θαυμασμό της για την τρομοκρατική οργάνωση. Φέρεται να σχεδιάζε την επίθεση από τον προηγούμενο μήνα.

Οι ερευνητές του FBI υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να αποτρέψουν την επίθεση στο Καπιτώλιο αρκετές εβδομάδες πριν από την επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

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Σύμφωνα με τις αρχές, η 35χρονη είχε έρθει σε επαφή με πληροφοριοδότες του FBI που παρουσιαζόνταν ως διαμεσολαβητές του ISIS και επί εβδομάδες παρακολουθούσε το Καπιτώλιο, βγάζοντας φωτογραφίες από διαφορετικά οπτικά σημεία. Η ίδια είχε αποκαλύψει σε έναν πληροφοριοδότη ότι ήθελε να «βλάψει τους εχθρούς του Θεού» και να πραγματοποιήσει χτύπημα στο Καπιτώλιο.

Πώς την παγίδευσε το FBI

Στις αρχές του Αυγούστου αγόρασε υλικά για την κατασκευή βόμβας από κατάστημα εργαλείων. Την Τετάρτη, οι πληροφοριοδότες συνάντησαν τη 35χρονη και της παρέδωσαν έναν αδρανοποιημένο εκρηκτικό μηχανισμό, ένα πιστόλι, ενώ την ενημέρωσαν για το πώς να πυροδοτήσει τα εκρηκτικά.

Μετά από λίγο, οι αρχές του FBI την εντόπισαν και κατόρθωσαν να τη συλλάβουν. Κατά την ανάκρισή της, 35χρονη φέρεται να δήλωσε:

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«Δεν υπάρχει σωτηρία για μένα, δεν υπάρχει βοήθεια, θα πάω στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής μου. Η παροχή υλικής υποστήριξης τιμωρείται με έως και 20 χρόνια φυλάκισης, το είχα ψάξει στο Google από πριν, ξέρω ότι πάω φυλακή».

Σύμφωνα με την έρευνα, η Μπόουι φέρεται να σχεδίαζε να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ μετά την επίθεση. Ωστόσο, οι αρχές υποστηρίζουν ότι είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη χώρα και να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις.

Μεταξύ των πιθανών στόχων που φέρεται να είχε εξετάσει περιλαμβάνονταν ο Λευκός Οίκος και η Times Square στη Νέα Υόρκη, ακόμη και κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.