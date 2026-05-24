Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 21 αγνοούμενοι από κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου

Μία τραγωδία έχει συγκλονίσει τις Φιλιππίνες τις τελευταίες ώρες (24/5/2026), αφού ένα υπό κατασκευή κτίριο κατέρρευσε σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας δεκάδες. Τουλάχιστον 21 άτομα αγνοούνται και οι διασώσες συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια.

Αξιωματούχοι είπαν πως έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα μια έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης του πολυώροφου κτιρίου στην πόλη Άνχελες, βόρεια της πρωτεύουσας Μανίλα στις Φιλιππίνες και γίνονται τεράστιες προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Η Μαρία Λιχ Σατζίλι, εκπρόσωπος της Γραφείου Πυροσβεστικής της περιοχής, είπε κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης πως μεταξύ των 21 αγνοουμένων, πέντε άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί πως είναι παγιδευμένοι στα χαλάσματα. Δύο από τους πέντε εγκλωβισμένους επικοινωνούν με τους διασώστες, ωστόσο η κατάσταση των άλλων δεν είναι σαφής.

Διασώστες στο σημείο της τραγωδίας φαίνονται να σκαρφαλώνουν πάνω σε έναν σωρό από πλάκες σκυροδέματος και κομμάτια από χάλυβα, καθώς αναζητούσαν επιζώντες.

Στις επιχειρήσεις συνδράμουν εκπαιδευμένα σκυλιά διάσωσης και χρησιμοποιούνται συσκευές ανίχνευσης καρδιακού παλμού και βαρύ εξοπλισμός.

#NSTTV Nineteen people are feared trapped after a building under construction near Manila collapsed early on Sunday, a local government official said.



Read more: https://t.co/N8JL4AWFD9 — New Straits Times (@NST_Online) May 24, 2026

At least one person was confirmed dead and 21 were missing after a multi-story building under construction collapsed in the Philippines https://t.co/MZ8ZkqsMT1 pic.twitter.com/FCge6xRGQS — Reuters (@Reuters) May 24, 2026

Οι αρχές είπαν πως ο ένας 65χρονος Μαλαισιανός έχασε τη ζωή του, με τη σορό του να έχει ανασυρθεί από ένα γειτονικό κτίριο, ένα ξενοδοχείο, που υπέστη σοβαρές ζημιές από την κατάρρευση του εργοταξίου.

KUHA SA GINAGAWANG BUILDING SA ANGELES CITY BAGO ITO GUMUHO



Nakuhanan ng video ang ginagawang siyam na palapag na commercial building isang araw bago ito gumuho nitong madaling araw ng Linggo, May 24.



Patuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operations para sa mga… pic.twitter.com/vBLeLxHCgZ — News5 (@News5PH) May 24, 2026

Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται, ωστόσο η Σατζίλι προειδοποίησε πως οι επιχειρήσεις θα καταστούν δυσκολότερες μόλις νυχτώσει.

Un edificio en construcción de nueve pisos se derrumbó en Manila, Filipinas, luego de una tormenta eléctrica; rescatistas buscan a 21 desaparecidos entre los escombros y reportaron varios heridos. #LasNoticiasDeFORO con @octavio_luna | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo… pic.twitter.com/6McV1Acrae — N+ FORO (@nmasforo) May 24, 2026

Αξιωματούχοι δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι τα αρχεία της πολεοδομίας δείχνουν ότι το κτίριο προοριζόταν για ένα 9ώροφο ξενοδοχείο βάσει της εγκεκριμένης άδειας, αλλά ότι μια πισίνα κατασκευαζόταν στον 10ο όροφο.