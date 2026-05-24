Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 21 αγνοούμενοι από κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου

Διασώστες στο σημείο της τραγωδίας φαίνονται να σκαρφαλώνουν στα χαλάσματα καθώς αναζητούν επιζώντες
Το κτίριο που κατέρρευσε στις Φιλιππίνες / REUTERS/Noel Celis
Μία τραγωδία έχει συγκλονίσει τις Φιλιππίνες τις τελευταίες ώρες (24/5/2026), αφού ένα υπό κατασκευή κτίριο κατέρρευσε σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας δεκάδες. Τουλάχιστον 21 άτομα αγνοούνται και οι διασώσες συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια.

Αξιωματούχοι είπαν πως έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα μια έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης του πολυώροφου κτιρίου στην πόλη Άνχελες, βόρεια της πρωτεύουσας Μανίλα στις Φιλιππίνες και γίνονται τεράστιες προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Η Μαρία Λιχ Σατζίλι, εκπρόσωπος της Γραφείου Πυροσβεστικής της περιοχής, είπε κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης πως μεταξύ των 21 αγνοουμένων, πέντε άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί πως είναι παγιδευμένοι στα χαλάσματα. Δύο από τους πέντε εγκλωβισμένους επικοινωνούν με τους διασώστες, ωστόσο η κατάσταση των άλλων δεν είναι σαφής.

Διασώστες στο σημείο της τραγωδίας φαίνονται να σκαρφαλώνουν πάνω σε έναν σωρό από πλάκες σκυροδέματος και κομμάτια από χάλυβα, καθώς αναζητούσαν επιζώντες.

Στις επιχειρήσεις συνδράμουν εκπαιδευμένα σκυλιά διάσωσης και χρησιμοποιούνται συσκευές ανίχνευσης καρδιακού παλμού και βαρύ εξοπλισμός.

Οι αρχές είπαν πως ο ένας 65χρονος Μαλαισιανός έχασε τη ζωή του, με τη σορό του να έχει ανασυρθεί από ένα γειτονικό κτίριο, ένα ξενοδοχείο, που υπέστη σοβαρές ζημιές από την κατάρρευση του εργοταξίου.

Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται, ωστόσο η Σατζίλι προειδοποίησε πως οι επιχειρήσεις θα καταστούν δυσκολότερες μόλις νυχτώσει.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι τα αρχεία της πολεοδομίας δείχνουν ότι το κτίριο προοριζόταν για ένα 9ώροφο ξενοδοχείο βάσει της εγκεκριμένης άδειας, αλλά ότι μια πισίνα κατασκευαζόταν στον 10ο όροφο.

