Η Φινλανδία δεν θα εκδώσει στην Ουκρανία έναν Ρώσο, ύποπτο για τρομοκρατία, αποφάσισε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο της Φινλανδίας, επικαλούμενο τον κίνδυνο απάνθρωπων συνθηκών φυλάκισης στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπήκοος Γιάν Πετρόφσκι τέθηκε υπό κράτηση από τις φινλανδικές αρχές τον Αύγουστο, αφού ένα ουκρανικό δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον άνδρα που θεωρείτο ύποπτος για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση στην Ουκρανία, σύμφωνα με έγγραφα του φινλανδικού δικαστηρίου που περιήλθαν σε γνώση του Reuters.

Κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με μισθοφόρους της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσηw Wagner ανέφεραν τον Αύγουστο ότι ο Πετρόφσκι ήταν διοικητής της εξτρεμιστικής ακροδεξιάς οργάνωσης Ρούσιτς, η οποία έχει επίσης διασυνδέσεις με τη Wagner.

Η Ρούσιτς αναγνώρισε τον Πετρόφσκι ως ιδρυτικό μέλος και ηγέτη της οργάνωσης, που βρίσκεται στον κατάλογο των κυρώσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Finland’s supreme court decided that Ukrainian jails are too cruel and uncomfortable for this Russian neo-Nazi, who killed and tortured Ukrainians. Extradition to Ukraine was refused. The court ordered the release of a war crimes suspect due to lack of grounds for arrest. pic.twitter.com/jDH3qGIun8

Στη Φινλανδία, ο Πετρόφσκι χρησιμοποιούσε το όνομα Βόισλαβ Τόρντεν, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε στη σημερινή του γνωμοδότηση ότι το αίτημα έκδοσης για τον Τόρντεν δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό», ανέφερε το Δικαστήριο στην απόφασή του.

Το Δικαστήριο επικαλέστηκε μια προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που διαπίστωσε υπερπληθυσμό στις ουκρανικές φυλακές και υλική στέρηση, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η έκδοση στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση του Πετρόφσκι.

Η ουκρανική κυβέρνηση δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη να σχολιάσει την απόφαση της φινλανδικής δικαιοσύνης.

Το Δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο Πετρόφσκι αλλά τέθηκε αμέσως υπό κράτηση από τη φινλανδική συνοριοφυλακή.

This is Yan Petrovsky. Head of a russian neo-nazi group Rusich. He bragged about murdering and torturing Ukrainians. He was detained in Finland, and Finland refused to extradite him to Ukraine, as well as released him from detention pic.twitter.com/tjWBkyUC4A