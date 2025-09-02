Κόσμος

Φινλανδία: Υπάρχει πρόοδος στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Προϋπόθεση μια ειρηνευτική συμφωνία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου με Ευρωπαίους ηγέτες για να συζητήσει τις εγγυήσεις ασφαλείας στην μεταπολεμική Ουκρανία
Ουκρανός στρατιώτης
Ουκρανός στρατιώτης / REUTERS / Chris Radburn

Για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μίλησε σήμερα (02.09.2025) ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, τονίζοντας πως υπάρχει πρόοδος στις σχετικές συζητήσεις, όμως σημαντική προϋπόθεση είναι μια ειρηνευτική συμφωνία προτού μέτρα σαν κι αυτά μπορέσουν να εφαρμοστούν.

Ειδικότερα, ο Στουμπ δήλωσε: «Σημειώνουμε πρόοδο σε αυτό και, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε σύντομα μια λύση», λέγοντας ωστόσο ότι «δεν είναι αισιόδοξος για μια συμφωνία ειρήνης ή μια κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία στο εγγύς μέλλον».

«Πρέπει να συντονίσουμε τις διευθετήσεις ασφαλείας με τις ΗΠΑ, που δίνουν ουσιαστικά την υποστήριξη σε αυτό… Εστιάζουμε σε αυτά τα θέματα με τους επικεφαλής της άμυνάς μας, που συντάσσουν συγκεκριμένα σχέδια για το τι είδους επιχείρηση μπορεί να είναι αυτή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Στουμπ.

Ο Στουμπ είναι ένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες που ταξίδεψαν στην Ουάσινγκτον τον Αύγουστο για μια κοινή συνάντηση με τον Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συζητήσουν την προοπτική επίτευξης ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συζητήσει σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και τους ηγέτες της Γερμανίας και της Βρετανίας στη διάρκεια επίσκεψης στο Παρίσι.

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος στο γραφείο του Ζελένσκι, έγραψε στο X πως: «Ο σκοπός της συνάντησης μεθαύριο Πέμπτη (04.09.2025) είναι ο συγχρονισμός των ρολογιών’ στη διάρκεια εντατικών συζητήσεων σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ευρώπη κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της».

Κόσμος
