Η πρεσβεία της Φινλανδίας στη Μόσχα ζήτησε από τη Ρωσία να εγγυηθεί την ασφάλεια της διπλωματικής της αποστολής έπειτα από ένα περιστατικό που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα στο οποίο άτομα που είχαν κρυμένα τα πρόσωπά τους με μάσκες πέταξαν βαριοπούλες στον προαύλιο χώρο της πρεσβείας.

Το περιστατικό με τις βαριοπούλες δεν προκάλεσε τραυματισμούς ή ζημιές στο κτίριο της πρεσβείας, ανέφερε σήμερα το φινλανδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ωστόσο, ο αναπληρωτής επικεφαλής της αποστολής της Φινλανδίας “ζήτησε από τη Ρωσία να εγγυηθεί την ασφάλεια του προσωπικού και του κτιρίου, τηρώντας τη σύμβαση της Γενεύης για τις διπλωματικές σχέσεις”, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στην εφαρμογή Telegram δείχνει μια ομάδα περίπου 10 ατόμων να τρέχουν προς το κτίριο και να ρίχνουν βαριοπούλες πάνω από τον φράχτη.

Unidentified persons threw sledgehammer at the embassy of Finland in Moscow.



I wonder whether there are a lot of foreigners now in Russia and do they feel safe? pic.twitter.com/IWFnSb6M3a