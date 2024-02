Φλόριντα: Αστυνομικός πέρασε τον ήχο του βελανιδιού για πυροβολισμό και άνοιξε πυρ

Πρωτοφανές είναι το περιστατικό που εκτυλίχθηκε στη Φλόριντα με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό, ο οποίος άδειασε το όπλο του προς την κατεύθυνση υπόπτου, στον οποίο πρώτα είχε βάλει χειροπέδες, όταν άκουσε ένα βελανίδι να πέφτει στο αστυνομικό όχημα και πίστεψε ότι επρόκειτο για πυροβολισμό.

Το συγκεκριμένο συμβάν που είναι χαρακτηριστικό της ψύχωσης των Αμερικανών με τα όπλα, σημειώθηκε μέρα του Νοεμβρίου του 2023 στην κομητεία Οκαλούζα, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα από τον τοπικό σερίφη.

Το βίντεο δείχνει τον αστυνομικό Τζέσε Χερνάντες την ώρα που ετοιμάζεται να μπει στο αστυνομικό όχημα. Μέσα στο αυτοκίνητο, στο πίσω κάθισμα, βρίσκεται ένας 24χρονος ύποπτος, τον οποίο είχε μόλις συλλάβει και του είχε φορέσει χειροπέδες.

Εκείνη τη στιγμή ένα μεγάλο βελανίδι πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εσωτερικής έρευνας της αστυνομίας που διήρκεσε οκτώ εβδομάδες και κατέληξε σε μια έκθεση 44 σελίδων.

Ο ήχος του βελανιδιού έχει καταγραφεί από την κάμερα που έφερε πάνω του ο Χερνάντες, ο οποίος ακριβώς 1,1 δευτερόλεπτο αργότερα άρχισε να φωνάζει «πυροβολισμοί! πυροβολισμοί!».

Αμέσως ο αστυνομικός πέφτει στο έδαφος, κυλιέται κάτω και βγάζει το όπλο του, προτού αρχίσει να πυροβολεί πολλές φορές εναντίον του αστυνομικού οχήματος. «Με χτύπησαν! Με χτύπησαν!», ακούγεται να φωνάζει στο βίντεο.

Την ίδια ώρα η συνάδελφός του, που βρισκόταν επίσης έξω από το αστυνομικό όχημα, έβγαλε κι εκείνη το όπλό της και άδειασε τη γεμιστήρα στο αυτοκίνητο.

