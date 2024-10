Φλόριντα: Ο τυφώνας Μίλτον φέρνει «καταιγίδα τέρας» – Η μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης εδώ και πολλά χρόνια

Κατά χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι στη Φλόριντα, καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Μίλτον και στην περιοχή έχει σημάνει συναγερμός.

Ο τυφώνας Μίλτον θα συνοδεύεται από «καταιγίδα τέρας» και αυτός είναι και ο λόγος που οι αρχές στη Φλόριντα έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους για θανάσιμο κίνδυνο και τους ζητούν να φύγουν από την περιοχή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η καταιγίδα συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 250 χλμ/ώρα. Μάλιστα είχε ανέβει και στην μέγιστη κατηγορία πέντε για να πέσει ξανά στη τέσσερα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωση της Πολιτείας εδώ και πολλά χρόνια. Ο κυβερνήτης της Ρον ΝτεΣάντις έχει καλέσει τους κατοίκους των περιοχών που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να απομακρυνθούν άμεσα επισημαίνοντας πως ο χρόνος τελειώνει. «Πρόκειται για μια καταιγίδα τέρας. Έχετε ακόμα χρόνο να φύγετε. Σας παρακαλώ, να το κάνετε», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου.

Here’s a look at folks headed north on I-75 as #HurricaneMilton is due to make landfall mid week. This is about 60 miles north of #Tampa and as you can see the left shoulder is now open to add another lane to help people move along. All tolls in FL also suspended. @knxnews pic.twitter.com/nJmc1cA9qc