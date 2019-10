Φλόριντα: Συναγερμός για ένοπλο σε εμπορικό κέντρο – video

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ η αστυνομία της Φλόριντα αναπτύχθηκε στο εμπορικό κέντρο Boca Raton, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έναν άνθρωπος έχει τραυματιστεί, χωρίς να διευκρινίζεται η κατάστασή του.

Η περιοχή αποκλείστηκε για αρκετή ώρα και η αστυνομία συμβούλεψε τους κατοίκους να μην πλησιάζουν.

Reports of a shooting at Town Center Mall. @bocapolice is on scene and currently conducting an active search of the area. Please avoid the mall area. PIO enroute media to meet at 2301 West Glades parking lot.

— Boca Raton Police (@BocaPolice) 13 Οκτωβρίου 2019