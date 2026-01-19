Κόσμος

Φον ντερ Λάιεν σε Τραμπ: «Σεβασμός στην κυριαρχία της Γροιλανδίας»

«Η κυριαρχία της Γροιλανδίας και του βασιλείου της Δανίας είναι ζητήματα ύψιστης σημασίας στις διατλαντικές σχέσεις»
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen / REUTERS / Φωτογραφία Cesar Olmedo

Την ανάγκη για «σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας» υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ τη Δευτέρα (19.01.2026).

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter) ότι κατά τη συνάντησή της με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου στο Νταβός της Ελβετίας, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, υπογράμμισε μεταξύ άλλων την ανάγκη για «αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας και του βασιλείου της Δανίας», εξηγώντας πως πρόκειται για ζήτημα ύψιστης σημασίας στις διατλαντικές σχέσεις.

Διαβεβαίωσε πως η ΕΕ επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται μαζί με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους, σε στενή συνεργασία με τη Δανία, για την προώθηση των κοινών συμφερόντων ασφαλείας.

Ανέφερε εξάλλου πως συζήτησαν για το διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις, επισημαίνοντας πως η επιβολή δασμών δεν εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως κατά τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ συζητήθηκαν επίσης οι προσπάθειες με στόχο την «επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
188
125
109
95
92
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νετανιάχου: Διαφωνία με ΗΠΑ για την μελλοντική διακυβέρνηση στη Γάζα – «Όχι» σε στρατιώτες από Τουρκία και Κατάρ
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη συγκρότηση μιας εκτελεστικής επιτροπής που θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του «Συμβουλίου Ειρήνης», στο οποίο θα προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ, ενώ περιλαμβάνει τον Χακάν Φιντάν και τον Άλι αλ Θαουάντι
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου
Newsit logo
Newsit logo