Formula 1: Οι αγώνες σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το «Sky News» έκανε γνωστό ότι οι δύο αγώνες της Μέσης Ανατολής θα ματαιωθούν εκτός συγκλονιστικού απροόπτου
Η εκκίνηση της Formula 1 στο Άλμπερτ Παρκ της Αυστραλίας/ REUTERS/Hollie Adams TPX IMAGES OF THE DAY

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει και τη Formula 1, καθώς το προγραμματισμένο για το τριήμερο 10-12 Απριλίου grand prix στο Μπαχρέιν, αλλά και αυτό στη Σαουδική Αραβία μία εβδομάδα αργότερα (17-19 Απριλίου) θα ματαιωθούν, με τη FIA, να μην έχει σχολιάσει το γεγονός.

Το «Sky News» ανέφερε ότι τα δύο grand prix της Formula 1 δεν θα πραγματοποιηθούν, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και αυτό το γεγονός σίγουρα φέρνει μεγάλη αναταραχή στη FIA, καθώς πέρα από το διαδικαστικό κομμάτι, θα χάσουν και πολλά χρήματα.

Η FIA και η Formula 1 βρίσκονται σε συνεχείς επαφές με τους διοργανωτές των δύο grand prix και πιθανότατα θα ανακοινωθεί και επίσημα τις επόμενες ώρες η ματαίωση των δύο αγώνων, χωρίς να είναι γνωστό αν θα αναπληρωθούν στο καλεντάρι ή αν θα μειωθούν από 24 σε 22 οι αγώνες της σεζόν.

Ο οικονομικός αντίκτυπος είναι μεγάλος για τη FIA, καθώς το gp του Μπαχρέιν προσφέρει 60 εκατομμύρια λίρες και είναι ο πιο επικερδής προορισμός στο υπάρχον ημερολόγιο μαζί με το Κατάρ.

Από την άλλη ο αγώνας της Σαουδικής Αραβίας προσφέρει 40 εκατομμύρια λίρες στην διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι εκτός απροόπτου η FIA θα χάσει 100.000.000 λίρες με την απώλεια των δύο grand prix.

