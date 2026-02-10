Φωτιά σε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη: Μία νεκρή και 9 τουλάχιστον τραυματίες – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη και άφησε πίσω της μία νεκρή γυναίκα και πολλούς τραυματίες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στο Κουίνς της Νέας Υόρκης το βράδυ της Δευτέρας, 09.02.2026, με μία 34χρονη να χάνει τη ζωή της και τουλάχιστον 9 άτομα να έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το cbsnews, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με πολλά οχήματα, μεταξύ των οποίων και κλιμακοφόρο.

Around 7 p.m. Monday, the FDNY responded to a 4-alarm fire at 279 East 163rd Street in the Bronx. Two firefighters were treated for minor injuries.



“Units encountered heavy fire on the second floor of 279 East 163rd Street. They arrived in under five minutes. Upon arrival, the… pic.twitter.com/0WuPo9DjVn — FDNY (@FDNY) February 10, 2026

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στους άλλους ορόφους και στο υπόγειο όπου και εντοπίστηκε νεκρή η 34χρονη, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η πυροσβεστική.

At least 9 injured, including 2 firefighters, after a 4-alarm fire tore through a Queens, New York home. pic.twitter.com/Q1cm5fufdF — GlobalTechtonic (@GlobalTechtonic) February 10, 2026

BREAKING | Multiple Injuries After Residences Engulfed in Flames

Firefighters now have six hoses, a tower ladder, and a ladder pipe in operation. Searches are delayed due to heavy fire. The total patient count has increased to eight, with one critically injured civilian… pic.twitter.com/Qe3Bgw1AwN — Citizen NYC (@CitizenAppNYC) February 10, 2026

Ο πανικός που προκλήθηκε οδήγησε 4 άτομα να πηδήξουν από τα παράθυρα για να σωθούν, ενώ άλλα δύο διασώθηκαν από τον δεύτερο όροφο, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και 2 πυροσβέστες.

Η Αστυνομία ανέφερε πως έξι άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με ένα άτομο να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Κάτοικος της περιοχής, ο Σουμπάς Γκουρούνγκ, δήλωσε στη New York Post ότι βρισκόταν στη δουλειά όταν η οικογένειά του τον πήρε πανικόβλητη τηλέφωνο, επειδή η φωτιά ξέσπασε δίπλα στο σπίτι τους και ο καπνός άρχισε να γεμίζει το υπόγειό τους.

«Η μητέρα μου είδε καπνό να βγαίνει από το υπόγειο και άρχισε να φωνάζει. Τότε μαζεύτηκε ο κόσμος και κάλεσαν το 911», είπε ο Γκουρούνγκ.

«Είναι μια παγωμένη νύχτα, είναι τρομερό, και το διαμέρισμά μου έχει γεμίσει καπνό. Μας λένε ότι θα τα γκρεμίσουν όλα και νομίζω ότι θα ελέγξουν και το διαμέρισμά μου», πρόσθεσε, «δεν έχω πού να πάω, θα μείνω απόψε σε έναν φίλο μου.»

Κάτοικος της περιοχής, η Κέιτλιν Κλαρκ, περιέγραψε επίσης ότι μύρισε καπνό και όταν κοίταξε έξω είδε φλόγες να έχουν τυλίξει το σπίτι στον δρόμο της.

«Έβλεπα μια εκπομπή με τη μαμά μου, καθάριζα ένα φρούτο, και της λέω: “Μαμά, μυρίζεις καπνό;”», είπε η Κλαρκ.

«Σηκώθηκα και έτρεξα στην πόρτα και είδα καπνό στο τέλος του δρόμου και φλόγες να βγαίνουν», θυμάται.

«Είχα καιρό να δω κάτι τέτοιο. Είναι σαν εικόνα από βιβλίο ιστορίας», είπε.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση.