Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (24.11.2022) σε πολυκατοικία στην Κίνα, στην επαρχία Σιντζιάνγκ. Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η φωτιά στην πολυκατοικία ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα από τις αρμόδιες αρχές της Κίνας.

«Δέκα άνθρωποι απεβίωσαν παρότι τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. «Οι τραυματισμοί άλλων εννέα ανθρώπων δεν θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως διενεργείται έρευνα για να εξιχνιαστούν τα αίτια της φωτιάς.

Ten people were killed and nine others sustained non-life-threatening injuries after a residential building caught fire on Thursday night in the Tianshan District of northwest #China's #Xinjiang Uygur Autonomous Region. pic.twitter.com/TTHdFipqN6