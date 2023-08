Πτώματα στη θάλασσα, καμένα σπίτια και εκτάσεις. Κάποιοι συγκρίνουν τη Χαβάη με εμπόλεμη ζώνη. Το σίγουρο είναι πως οι φωτιές που έχουν «εξαφανίσει» την πόλη Λαχέινα, έχουν κοστίζει τη ζωή σε 55 ανθρώπους και έχουν αφήσει άστεγους χιλιάδες πολίτες, αφήνουν πίσω τους μόνο θλίψη, πόνο και απόγνωση.

Ο απολογισμός των νεκρών από τη φωτιά (που ξέσπασε σε τρία μέτωπα ταυτόχρονα) αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο. Υπάρχουν φόβοι πως θα ξεπεράσει τους 60. Και θα γίνει η «μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στην ιστορία» της Χαβάης!

Η φωτιά στην τουριστική πόλη Λαχέινα, στο νησί Μάουι, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο κατά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών. Η πόλη είναι ιστορική. Είναι η πρωτεύουσα του βασιλείου της Χαβάης τον 19ο αιώνα. Έχει καταστραφεί κατά 80%. Χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις κατεστραμμένες περιοχές.

Καθηλωτικές εικόνες φωτογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου που κατάφερε να πετάξει πάνω από τη Λαχέινα χθες, Πέμπτη (10.08.2023). Οι εικόνες δείχνουν χιλιάδες κτίρια να έχουν καεί εντελώς, δίπλα στον ωκεανό. Καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν άντεξε ούτε ένας τοίχος, σωροί από στάχτη είναι αυτοί που προδίδουν πού βρίσκονταν τα σπίτια.

«Είναι η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στην ιστορία της Πολιτείας της Χαβάης», δήλωσε χθες ο κυβερνήτης σε δημοσιογράφους. «Το 1960, είχαμε 61 θανάτους όταν ένα τεράστιο κύμα σάρωσε το Μεγάλο Νησί», εξήγησε αναφερόμενος σε μια καταστροφή έναν χρόνο αφότου η Χαβάη έγινε η 50η αμερικανική πολιτεία.

A video has surfaced showing people jumping into the ocean from the wildfires in Lahaina, Hawaii pic.twitter.com/9PhA4D6oFO — World News (@WorldNews_1234) August 11, 2023

«Μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη εκεί κάτω», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπράντον Γουίλσον, τουρίστας που είχε πάει στο νησί για να γιορτάσει την 25η επέτειο γάμου με τη σύζυγό του, περιμένοντας στην ουρά αναμονής για να φύγει από το Μάουι.

«Είναι πραγματικά σαν να ήρθε κάποιος και να βομβάρδισε ολόκληρη την πόλη, τα πάντα έχουν καταστραφεί εντελώς, έχουν απανθρακωθεί τελείως», δήλωσε δακρυσμένος.

Οι πυρκαγιές που τροφοδοτήθηκαν από ισχυρούς ανέμους, που ενισχύθηκαν από τον από την δύναμη του τυφώνα Ντόρα που τώρα περνά από τον Ειρηνικό Ωκεανό, εξαπλώθηκαν τόσο γρήγορα που οι κάτοικοι αιφνιδιάστηκαν: περίπου 100 κάτοικοι έπεσαν στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

Catastrophic wildfires in Hawaii have killed at least 55 people, with thousands more missing or evacuated.#Hawaiiwildfires pic.twitter.com/7HzqVI97EH — NoComment (@nocomment) August 11, 2023

«Πτώματα επιπλέουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση φυσικής καταστροφής, κάτι που θα επιτρέψει να αποδεσμευθούν σημαντικά ομοσπονδιακά κονδύλια για τη χρηματοδότηση της παροχής βοήθειας, των χώρων φιλοξενίας έκτακτης ανάγκης και των προσπαθειών ανοικοδόμησης.

Αλλά στο νησί, οι κάτοικοι μετρούν τα πτώματα και χάνουν την υπομονή τους. «Προσπαθούμε να σώσουμε ζωές και έχω την εντύπωση ότι δεν λαμβάνουμε την βοήθεια που χρειαζόμαστε», δήλωσε ο Κεκόα Λάνσφορντ, κάτοικος της Λαχέινα.

«Βλέπουμε ακόμα πτώματα να επιπλέον στο νερό και πάνω στους κυματοθραύστες», πρόσθεσε.

Περίπου 100 άνθρωποι έπεσαν στο νερό για να γλιτώσουν από τις φλόγες, εξήγησε στο CNN η Έιζα Κίρκσεϊ, αξιωματούχος της αμερικανικής ακτοφυλακής.

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατεστραμμένες περιοχές προς κέντρα έκτακτης ανάγκης ή το βασικό αεροδρόμιο του Μάουι.

WATCH: Apocalyptic scenes after deadly Maui fires in US State of Hawaiipic.twitter.com/Wtjwd6dgsK — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 10, 2023

«Θα χρειαστεί να προσφέρουμε κατάλυμα σε χιλιάδες ανθρώπους», δήλωσε ο κυβερνήτης, εξηγώντας ότι οι αρχές επικοινωνούν τώρα με τα ξενοδοχεία του αρχιπελάγους και κάνουν έκκληση στη γενναιοδωρία των κατοίκων που μπορούν να φιλοξενήσουν τους εκτοπισμένους στα σπίτια τους.

Στους τουρίστες έχει απευθυνθεί έκκληση να εγκαταλείψουν το νησί.

Όπως η Λορέινα Πέτερσον, που βρισκόταν εκεί για τον μήνα του μέλιτος και που πέρασε τρεις ημέρες κλεισμένη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της. Χωρίς ηλεκτρικό και ίντερνετ, «ήμασταν εντελώς αβοήθητοι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο από το αεροδρόμιο όπου βρισκόταν αναμένοντας την επιβίβασή της. «Ακόμα και στο ξενοδοχείο, δεν γνώριζαν τις συνέβαινε», πρόσθεσε, εκφράζοντας τη λύπη της «για τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους».