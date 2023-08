Δεκάδες άνθρωποι, τουλάχιστον 36, έχουν χάσει τη ζωή τους στο αμερικανικό αρχιπέλαγος της Χαβάης, όπου φωτιά πλήττει και σήμερα (10.8.2023) τα νησιά Μάουι και Χαβάη.

Οι φωτιά στο Μάουι και τη Χαβάη έχει καταστρέψει μια πόλη, έχει προκαλέσει την απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων από τις εστίες τους ενώ ανάγκασε κατοίκους να πέσουν στη θάλασσα για να ξεφύγουν από τις φλόγες, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο «μαύρος» απολογισμός των νεκρών υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Οι δυο πυρκαγιές πλήττουν κυρίως το νησί Μάουι και σε μικρότερο βαθμό αυτό της Χαβάης. Έχουν επιδεινωθεί από τους σφοδρούς ανέμους, που πνέουν με ταχύτητα μέχρι 130 χλμ/ώρα, τροφοδοτούμενοι από τον τυφώνα Ντόρα, ο οποίος περνάει αυτή τη στιγμή από τον Ειρηνικό Ωκεανό, εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια του αρχιπελάγους.

Η τουριστική πόλη Λαχέινα, στη δυτική ακτή του Μάουι, είναι αυτή που επλήγη περισσότερο και μεγάλο μέρος της έχει καταστραφεί από τις φλόγες.

Hawaii on fire: people rush into the water to seek safety from the fires. Fires in Hawaii, fanned by high winds, have burned many buildings around Maui, including the historic town of Lahaina. In several communities, they closed schools and evacuated people. And some local… pic.twitter.com/AFirl2ozuX — Peacemaker (@jardacarda72) August 10, 2023

This is what it looked like earlier on Maui. If you’ve been to my hometown of Lahaina…I fear it is no longer. I dread what it will look like in the morning. An apocalyptic scene is unfolding due to the fires raging across my island. Please pray for us. pic.twitter.com/88V2kjjpyV — HawaiiDelilah™ 🟦 (@HawaiiDelilah) August 9, 2023

Αυτό το θέρετρο των 12.000 κατοίκων έζησε σκηνές «αντάξιες ταινίας φρίκης», είπε στο CNN η Κλερ Κεντ, μια κάτοικος το σπίτι της οποίας καταστράφηκε από τη φωτιά. Περιέγραψε το χάος που επικρατεί στην κοινότητα με «ανθρώπους εγκλωβισμένους σε μποτιλιαρίσματα», ανάμεσα σε «αυτοκίνητα που έχουν πάρει φωτιά και στις δύο πλευρές του δρόμου».

«Μεγάλο μέρος της Λαχέινα (…) έχει καταστραφεί και εκατοντάδες οικογένειες έχουν εκτοπισθεί», επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης της Χαβάης Τζος Γκριν.

BREAKING: Wildfires in Hawaii have killed at least 36 people – HNN pic.twitter.com/Vdja5g8X7W — BNO News (@BNONews) August 10, 2023

Today, can we spare a thought and pray for the inhabitants of Maui, Hawaii who have experienced terrible devastating fires. People are missing, many animals have succumbed, the situation is dire. I have no doubt this was arson or even DEW (Direct Energy Weapons) that were used. pic.twitter.com/Nx3KYKusj3 — V (@Put201V) August 10, 2023

Πτήσεις πάνω από την πόλη επέτρεψαν να εντοπισθούν «τουλάχιστον 271 δομές» που έχουν υποστεί ζημιές, σύμφωνα με την κομητεία του Μάουι.

Τα νοσοκομεία «έχουν υπερβεί τα όριά τους»

Στο κέντρο της πόλης, «εκτός από μερικά κτίρια εδώ κι εκεί, όλα έχουν μετατραπεί σε ερείπια», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αστυνομικός που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Η ζώνη «δεν έχει ερευνηθεί καθόλου ούτε έχει καθαριστεί», πρόσθεσε, εξηγώντας πως περιμένει ότι οι διασώστες θα ανακαλύψουν πτώματα. «Δεδομένης της ποσότητας των υλικών που έχουν απανθρακωθεί (…) δεν πιστεύω πως υπάρχει τίποτα ζωντανό εκεί μέσα».

Αποκλεισμένοι από τις φλόγες, μερικοί κάτοικοι της πόλης έπεσαν στη θάλασσα για να ξεφύγουν: 14 άνθρωποι διασώθηκαν μέσα στη θάλασσα ανοικτά της Λαχέινα, σύμφωνα με τις αρχές.

Το δίκτυο των νοσοκομείων του νησιού «έχει υπερβεί τα όριά του» καθώς φθάνουν συνεχώς άνθρωποι που υποφέρουν από εγκαύματα ή εισπνοή καπνού, σύμφωνα με την αναπληρωτή κυβερνήτη Σίλβια Λιούκ, η οποία χαρακτηρισε την κατάσταση «δραματική».

Οι αρχές επιχειρούν να μεταφέρουν τους ασθενείς σε άλλα νησιά.

Maui Devastated from Fires (Video Below)



The devastation in Maui Hawaii is just horrible. So far at least 6 people have been killed and the area along the coast looks like an absolute war zone.



Additionally Maui Memorial Medical Center is treating 5 patients, 2 of which have… pic.twitter.com/g9acwW3nnq — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 10, 2023

Σύμφωνα με την κομητεία του Μάουι, περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι φιλοξενούνται σε κέντρα έκτακτης ανάγκης και περίπου 2.000 ταξιδιώτες βρίσκονται στο αεροδρόμιου του Καχουλούι περιμένοντας να καταστεί δυνατό να απομακρυνθούν.

Η Εθνοφρουρά ενεργοποιήθηκε και ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε πως κινητοποιούνται «όλα τα διαθέσιμα ομοσπονδιακά μέσα» στο αρχιπέλαγος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ο άνεμος έριξε πολλούς στύλους ηλεκτροδότησης και τα δίκτυα επικοινωνίας έχουν διακοπεί σε ένα τμήμα του Μάουι. Αυτό περιπλέκει πολύ το έργο των διασωστών, καθώς ακόμη και η τηλεφωνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911 δεν λειτουργεί σε ορισμένες ζώνες του νησιού.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage, περίπου 13.000 κατοικίες και καταστήματα παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο αρχιπέλαγος.

Το δυτικό τμήμα του Μάουι είχε πληγεί επί δύο χρόνια από την ξηρασία και, σύμφωνα με την αναπληρωτή κυβερνήτη Σίλβια Λιουκ, το γεγονός ότι οι πυρκαγιές τροφοδοτήθηκαν έμμεσα από τους ισχυρούς ανέμους του τυφώνα Ντόρα είναι «χωρίς προηγούμενο», καθώς αυτά τα μετεωρολογικά φαινόμενα φέρνουν συνήθως βροχές και πλημμύρες στη Χαβάη.