Ο Έρικ Τραμπ, γιος του αμερικανού προέδρου, έγραψε στο Twitter πως πρόκειται για μικρή πυρκαγιά που οφείλεται σε ηλεκτρική βλάβη και πως η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Η πυρκαγιά πιστεύεται πως βρίσκεται υπό έλεγχο.

Το CBS News μετέδωσε πως η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 7 π.μ. (τοπική ώρα, 14:00 ώρα Ελλάδας) κοντά στη στέγη του 68όροφου ουρανοξύστη, ο οποίος ήταν η κύρια κατοικία του Τραμπ πριν από την εκλογική νίκη του στις προεδρικές εκλογές.

Το CBS News ανήρτησε φωτογραφία πυροσβεστών στη στέγη του κτιρίου με καπνό να βγαίνει από ένα τμήμα του.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ζούσε στους τρεις πρώτους ορόφους του Πύργου Τραμπ.

Μετακόμισε στην Ουάσιγκτον από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

The fire was caused by an electrical box in the HVAC system on the roof of the building https://t.co/rkOs6Q6P74 pic.twitter.com/uyEUBxNSFU

— Daily Mail US (@DailyMail) January 8, 2018