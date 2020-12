Φωτογραφία «γροθιά» στο στομάχι: Δεκάδες iPad έξω από ΜΕΘ για το τελευταίο αντίο

Μια εικόνα που αν δεν ξέρεις δείχνει απλά δεκάδες iPad, πάνω σε stands, στοιβαγμένα σε μια αίθουσα. Όταν όμως καταλάβει κανείς ότι βρίσκονται σε νοσοκομείο, έξω από τη ΜΕΘ και προορίζονται για να πουν συγγενείς το τελευταίο αντίο στους ανθρώπους τους που πεθαίνουν από covid-19, τότε και ο πιο δυνατός, λυγίζει.

Η φωτογραφία με τα iPads έξω από μια ΜΕΘ ανέβηκε στο twitter και δεν άργησε να γίνει viral. Τη μοιράστηκαν πάνω από 21 χιλιάδες άνθρωποι. Την ανέβασε ο χρήστης με το username @roto_tudor που δηλώνει γιατρός. Και αποτυπώνει τη σκληρή πραγματικότητα στα νοσοκομεία των ΗΠΑ, της χώρας που θρηνεί 276.000 νεκρούς από τον κορονοϊό.

Όπως λέει, τα iPad «προετοιμάζονται για εικονικές τελευταίες επισκέψεις σε ΜΕΘ» από έναν γνωστό του γιατρό. Είναι, τις μέρες του κορονοϊού, μια πολύ συνηθισμένη πρακτική στα νοσοκομεία των ΗΠΑ, που απαγορεύουν τις επισκέψεις ακόμη και για το τελευταίο αντίο ώστε να περιορίσουν όσο μπορούν τη διασπορά του κορονοϊού.

Δείτε την ανάρτηση

Το post σόκαρε όσους το είδαν και συνειδητοποίησαν ακόμη πιο έντονα πως πολλοί άνθρωποι με κορονοϊό περνούν τις τελευταίες στιγμές της ζωής τους μόνοι και αποχαιρετούν τους δικούς τους μέσα από ένα tablet.

Η ηθοποιός Αλίσα Μιλάνο ήταν από εκείνους που έκαναν share τη σοκαριστική φωτογραφία. «Με διέλυσε» έγραψε.

Άλλοι μοιράστηκαν τις δικές τους, σπαρακτικές, ιστορίες. «Τη Δευτέρα ο φίλος μου είπε αντίο στη μητέρα του σε ένα iPad. Δεν της έκανε μια τελευταία αγκαλιά ούτε απλά κράτησε το χέρι της. Κάθισε πίσω από ένα τζάμι και κρατούσε ένα iPad για να προσπαθήσει να αποφύγει να πει αντίο με τον ίδιο τρόπο στον ηλικιωμένο πατέρα του. Νιώθω οργή. Δεν μπορώ ούτε καν να στενοχωρηθώ ακόμα γιατί είμαι τόσο θυμωμένη» έγραψε μια γυναίκα.

On Monday my boyfriend said goodbye to his mother on an iPad. He didn’t get one last hug or simply hold her hand. He sat behind glass & held an iPad to try and prevent doing the same goodbye with his elderly father. I have rage. I can’t even be sad yet because I’m just so angry.