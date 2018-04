Φωτογράφος χούφτωσε την πριγκίπισσα Βικτώρια της Σουηδίας

Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 2000 που ο φωτογράφος Jean-Claude Arnault παρενόχλησε την πριγκίπισσα Βικτώρια στη διάρκεια δείπνου για τα βραβεία Νόμπελ.

Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 2000 που ο φωτογράφος Jean-Claude Arnault χούφτωσε στη διάρκεια δείπνου στη Στοκχόλμη την πριγκίπισσα Βικτώρια της Σουηδίας.

Σύμφωνα με μάρτυρα τη χάιδεψε χαμηλά στην πλάτη και κατέβηκε. Τότε έτρεξε βοηθός της και τον απομάκρυνε βίαια.

Ο τότε επικεφαλής της Σουηδικής Βασιλικής Ακαδημίας των Επιστημών ανέλαβε δράση για να διασφαλιστεί πως η πριγκίπισσα Βικτώρια της Σουηδίας δεν θα έμενε μόνη με τον φωτογράφο σε εκδήλωση που συνδέεται με τα βραβεία Νόμπελ τον Δεκέμβριο του 2006.

Ο φωτογράφος είναι παντρεμένος με την ποιήτρια Katarina Frostenson. Είναι μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας και διαλέγει τον νικητή του Βραβεία Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Noble Prize for sexual assault goes to Jean-Claude Arnault? https://t.co/VowX1KAMvW pic.twitter.com/pzVLBj4XQi

— Chronicle NG (@chronicle_ng) April 30, 2018