Το νορβηγικό σεισμολογικό ινστιτούτο Norsar εντόπισε “μια έκρηξη” προερχόμενη από την περιοχή του ουκρανικού φράγματος Καχόβκα την ώρα της καταστροφής του την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ένα από τα υψηλόβαθμα στελέχη του.

Η ανακοίνωση αυτή, που δεν αποδίδει προέλευση στην έκρηξη, ενισχύει την εκδοχή σύμφωνα με την οποία το υδροηλεκτρικό φράγμα που βρίσκεται σε περιοχή – η οποία τελεί υπό ρωσικό έλεγχο – δεν υποχώρησε λόγω ζημιών που υπέστη κατά τους βομβαρδισμούς τους προηγούμενους μήνες.

“Είμαστε βέβαιοι ότι έγινε μια έκρηξη”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπεν Ντάντο, επικεφαλής τμήματος του Norsar.

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο αυτό ινστιτούτο σεισμολογικής έρευνας, η έκρηξη σημειώθηκε στις 02.54 τοπική ώρα, σε μια θέση της οποίας οι συντεταγμένες ανταποκρίνονται σε αυτήν του φράγματος Καχόβκα, στον ποταμό Δνείπερο.

Το μέγεθός της είναι “μεταξύ 1 και 2”, διευκρίνισε το Norsar, το οποίο δεν έχει ακόμη υπολογίσει το ισοδύναμό της σε τόνους TNT, που προϋποθέτει τον συνδυασμό πολλών παραγόντων.

“Αυτή δεν είναι μια ασθενής έκρηξη“, διευκρίνισε ο Ντάντο.

Καταγράφηκε από τον σταθμό μέτρησης της Μπουκοβίνα στη Ρουμανία, περίπου 620 χλμ από το μέρος όπου σημειώθηκε.

The time and place coincide with media reports about the collapse of the Kakhovka dam, the organization said.



NORSAR estimated the seismic magnitude at 1 to 2 points.