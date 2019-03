Φρανκφούρτη: Συναγερμός στο αεροδρόμιο από ένα drone!

Λόγω του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, για περίπου 30 λεπτά οι πτήσεις διακόπηκαν, όπως έγινε γνωστό από εκπροσώπους του αεροδρομίου στη Φρανκφούρτη.

Παρακάτω το αεροδρόμιο ενημερώνει για την αποκατάσταση μέσω twitter:

Το drone πετούσε στο νότιο άκρο του αερολιμένα.

Οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις διακόπηκαν από τις 17.15 (τοπική ώρα) μέχρι τις 17.45 περίπου, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

A drone was sighted today at Frankfurt Airport. Our priority is Safety First. Flight operations were suspended for 30 min. until the Police cleared the situation. Flight operations are back to normal – no chaos.

— Frankfurt Airport (@Airport_FRA) March 22, 2019