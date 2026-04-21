Frazer Hammill: Απαγχονίστηκε ο 41χρονος ηθοποιός, μία μέρα πριν είχε προσαχθεί από την αστυνομία

Τέλος στη ζωή του έβαλε ο ηθοποιός της βρετανικής σαπουνόπερας Emmerdale, Frazer Hammill, μία μέρα μετά τη σύλληψή του από την αστυνομία, όπως αποκάλυψε η ιατροδικαστική έρευνα. Ο 41χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 30 Δεκεμβρίου του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο ηθοποιός είχε αφήσει σημείωμα στην πόρτα γείτονά του μαζί με τα κλειδιά του σπιτιού του, ζητώντας να μην μπει κανείς και να ειδοποιηθούν οι αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Hammill ήταν γνωστός για τον ρόλο του ως σωφρονιστικός υπάλληλος στο Emmerdale, αλλά και για τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά του Happy Valley, όπου υποδυόταν αστυνομικό.

Κατά την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο ιατροδικαστή του Ντόνκαστερ, αστυνομικοί ανέφεραν ότι ο ηθοποιός φαινόταν «σε καλή διάθεση» όταν αποχώρησε από το τμήμα την προηγούμενη ημέρα, ενώ δεν υπήρχαν ενδείξεις ανησυχίας για την ψυχική του κατάσταση.

Η αστυνομία και τα ασθενοφόρα έφτασαν στο διαμέρισμά του λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, όμως δεν κατέστη δυνατό να τον επαναφέρουν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 2:13 μ.μ. Στο πλαίσιο της έρευνας αναφέρθηκε ότι είχαν αφεθεί και επιπλέον σημειώματα προς την οικογένεια και τους φίλους του. Η ιατροδικαστής κατέληξε ότι πρόκειται για «προμελετημένη πράξη», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στους οικείους του, ενώ ως αιτία θανάτου καταγράφηκε ο απαγχονισμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αδελφή του, Caroline Hammill, κατέθεσε ότι ο θάνατός του ήταν «σοκ» για την οικογένεια, καθώς κανείς δεν είχε αντιληφθεί ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικές δυσκολίες ή ότι βρισκόταν σε τόσο χαμηλή ψυχολογική κατάσταση. Όπως είπε, ο ηθοποιός ήταν «χαρούμενος στη ζωή του» και ιδιαίτερα αγαπητός στην οικογένεια, στα ανίψια και στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Συγκινητική ήταν και η αντίδραση συναδέλφων του. Η ηθοποιός Amy Walsh, συμπρωταγωνίστριά του στο Emmerdale, τον αποχαιρέτησε δημόσια γράφοντας πως «δεν υπάρχουν λόγια», συνοδεύοντας την ανάρτησή της με emojis ραγισμένης καρδιάς.