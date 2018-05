Φρίκη! Σκότωσε έξι μέλη της οικογένειάς του και αυτοκτόνησε

Το μακελειό έγινε σε ένα αγρόκτημα κοντά στην περιοχή του Μάργκαρετ Ρίβερ, στη δυτική Αυστραλία. Ο τόπος που σημειώθηκε το δράμα αυτό είναι η μικρή περιοχή του Όσμινγκτον, νότια του Περθ. Κάποιος τηλεφώνησε στην αστυνομία και όταν μετέβησαν εκεί ανακάλυψαν ότι είχε σημειωθεί ένα «τρομερό περιστατικό». Πέντε πτώματα βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του αγροκτήματος και δύο έξω από αυτό. Οι αστυνομικοί δεν αναζητούν κάποιον ύποπτο. Άφησαν να εννοηθεί ότι πρόκειται για φόνους που ακολουθήθηκαν από αυτοκτονία.

«Προς το παρόν δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάποια πληροφορία βάσει της οποίας θα μπορούσε να προκληθεί ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια», δήλωσε ο Κρις Ντόσον, αρχηγός της αστυνομίας της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας. «Δεν έχουμε ακόμη επικοινωνήσει με τα άλλα μέλη της οικογένειας. Αυτό που μπορώ να επιβεβαιώσω είναι ότι είναι νεκρά τέσσερα παιδιά και τρεις ενήλικες», πρόσθεσε. Η αστυνομία δεν αποκάλυψε την ηλικία των παιδιών. «Φαίνεται ότι υπάρχουν τραύματα από σφαίρες αλλά δεν θέλω να υπεισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες πέραν του ότι βρέθηκαν δύο πυροβόλα όπλα εκεί», συνέχισε ο Ντόσον.

Οι μαζικές δολοφονίες είναι σπάνιες στην Αυστραλία όπου οι νόμοι για τα πυροβόλα όπλα είναι πολύ αυστηροί. Όλα τα όπλα πρέπει να καταγράφονται αλλά αρκετά εισάγονται παράνομα στην τεράστια αυτή χώρα από συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος.

Αν επιβεβαιωθεί η υπόθεση ότι πρόκειται για ομαδική δολοφονία, θα είναι το χειρότερο έγκλημα αυτού του είδους που σημειώνεται στην Αυστραλία από τη σφαγή με 35 νεκρούς το 1996 στο Πορτ Άρθουρ, στην Τασμανία. Τα θύματα όπως φαίνεται είναι οι κάτοικοι του αγροκτήματος αυτού, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου δέκα λεπτών με το αυτοκίνητο από το Μάργκαρετ Ρίβερ, έναν τουριστικό προορισμό φημισμένο για το κρασί του, το σερφ και τα όμορφα τοπία του.

Η Φελίσιτι Χέινς, μια γειτόνισσα, δήλωσε στο αυστραλιανό δίκτυο ABC για την οικογένεια που κατοικούσε εκεί ότι ήταν αξιαγάπητοι άνθρωποι. «Είχαν μεγάλη δράση στην κοινότητα, έκαναν το καλύτερο για την ασφάλειά της, γι’αυτό και είναι τόσο σοκαριστικό», αυτό που συνέβη, δήλωσε.

