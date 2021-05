Θύμα φρικτών σεξουαλικών βασανιστηρίων ένας 27χρονος άνδρας στην Βρετανία, ενώ μια γυναίκα ήταν μάρτυρας σε όλα αυτά και τα βιντεοσκοπούσε. Πρόκειται για την Awna Baszak που επί 90 λεπτά βιντεοσκοπούσε τον σύντροφό της Daniel Misiolek, να βιάζει τον 27χρονο μαζί με τη συμμορία του.

Το φρικιαστικό αυτό περιστατικό, όπως αναφέρει η Daily Mail, σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2015 στην περιοχή του Merseyside. Ο Daniel Misiolek και ο φίλος του, Kamil Lesiak, απήγαγαν τον 27χρονο και τον υπέβαλαν σε απίστευτα βασανιστήρια και διεστραμμένες σεξουαλικές πράξεις. Οι δύο άντρες – σύμφωνα με το δημοσίευμα – ανάγκασαν το θύμα σε φριχτά σεξουαλικά βασανιστήρια, εισάγοντας αντικείμενα στο σώμα του και ουρώντας πάνω του.

Μπροστά σε όλα αυτά, βρίσκονταν και η Awna Baszak, σύντροφος του Daniel Misiolek. Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Awna Baszak κατέγραψε τα φρικτά βασανιστήρια του 27χρονου στο κινητό της και το 2016 σε κάθειρξη 12 ετών.

Την περασμένη Τρίτη (25/5), κατά τις ίδιες πληροφορίες, καταδικάστηκε και το τελευταίο μέλος της συμμορίας, ο Kamil Lesiak, ο οποίος θα εκτίσει ποινή 18 ετών.

Girlfriend filmed her kidnapper partner and his gang as they urinated on male rape and torture victim https://t.co/scg3J1bKYL