Φρικτός θάνατος για 29χρονη σε κάμπινγκ στη Ρωσία: Αρκούδα την έσυρε στο δάσος και την δάγκωσε μέχρι θανάτου

Μια άγρια αρκούδα στην οροσειρά Αλτάι της Ρωσίας, τράβηξε μια 29χρονη κατασκηνώτρια από τη σκηνή της, την έσυρε στο δάσος και την δάγκωσε μέχρι θανάτου, μετέδωσε το κρατικό ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τις αρχές.

Η επίθεση της αρκούδας συνέβη σε έναν χώρο κατασκήνωσης στο χωριό Αρτιμπάς, στη νότια Ρωσία. Η γυναίκα ήταν από το Νοβοσιμπίρσκ.

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Ο σύντροφός της, ο οποίος βρισκόταν μαζί της σε διακοπές στη φύση, δήλωσε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι αυτός και άλλοι άνθρωποι προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή του θηλαστικού, αλλά αυτό δεν βοήθησε σε τίποτα, είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές σχεδιάζουν πλέον να επιβάλουν απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή. Στην περιοχή αυτή ζουν πολλές αρκούδες, οι οποίες πλησιάζουν όλο και περισσότερο τους ανθρώπους.

Η υπηρεσία της πολιτικής προστασίας προειδοποίησε τους τουρίστες για τον διαρκή κίνδυνο που υπάρχει από την παρουσία των αρκούδων.

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Η Ρωσία, η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου σε έκταση, φιλοξενεί πολλές καφέ αρκούδες και πολικές αρκούδες. Οι άνθρωποι δέχονται συχνά επιθέσεις από αρκούδες αν και οι θάνατοι είναι σχετικά σπάνιοι.



Στα μέσα Ιουλίου, μια αρκούδα σκότωσε έναν 62χρονο άνδρα στην περιοχή Μαγκαντάν, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.