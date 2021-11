Ο πίνακας «Diego y yo» που αποτελεί την εμβληματική αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο, πωλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία του Sotheby’s σε τιμή ρεκόρ 34,9 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πίνακας ζωγραφικής που δημιουργήθηκε το 1949, απεικονίζει την Φρίντα Κάλο με μια μελαγχολική έκφραση — να συλλογίζεται τον σύντροφό της και ομότεχνό της, Ντιέγκο Ριβέρα, και τις απιστίες του.

Ο Ντιέγκο Ριβέρα κατείχε το ρεκόρ μέχρι τώρα για έργο τέχνης Λατινο-Αμερικανού καλλιτέχνη με έναν από τους πίνακές του να πωλείται για 9,8 εκατομμύρια δολάρια.

#AuctionUpdate: Frida Kahlo’s 1949 self-portrait ‘Diego y yo (Diego and I)’ soars to $34.9M, smashing the artist’s previous $8 million public auction record. This enigmatic work is Kahlo’s final ‘bust’ self-portrait completed before her death in 1954. pic.twitter.com/NVJZ3c8FOV