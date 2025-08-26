Φρίντριχ Μερτς: Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος – «Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα, Τρίτη (26/8/2025), ότι η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία των δυτικών συμμάχων για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον επόμενο μήνα.

Ο Φρίντριχ Μερτς έκανε τις δηλώσεις αυτές σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Καναδό πρωθυπουργό Μάικ Κάρνεϊ, ο οποίος δήλωσε τον περασμένο μήνα πως ο Καναδάς σχεδιάζει να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση, έπειτα από παρόμοιες ανακοινώσεις που έκαναν η Γαλλία και η Βρετανία.

Ο Μέρτς μάλιστα δήλωσε ότι “Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής σε ό,τι αφορά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους”.

“Ο Καναδάς το γνωρίζει αυτό. Δεν θα προσχωρήσουμε στην πρωτοβουλία αυτή. Δεν θεωρούμε ότι έχουν εκπληρωθεί πως οι όροι για αναγνώριση κράτους έχουν εκπληρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο προς το παρόν” συμπλήρωσε.

Η Γερμανία θεωρεί πως η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να είναι ένα από τα τελικά βήματα σε μια λύση δύο κρατών με βάση την οποία οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζήσουν ειρηνικά οι μεν δίπλα στους δε.

Αντίθετα, ο Καναδός, Μαικ Κάρνεϊ, ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχεδιάζει επίσης να το κάνει, ενώ η Βρετανία απείλησε το Ισραήλ ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος αν δεν εκπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο Κάρνεϊ εξήγησε την απόφασή του λέγοντας ότι οι πιθανότητες για μια λύση δύο κρατών γίνονται συνεχώς όλο και μικρότερες.