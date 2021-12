Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο που δείχνει έναν φρουρό της βασίλισσας Ελισάβετ να ποδοπατάει ένα παιδάκι που βρέθηκε στην πορεία του. Βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/12) έξω από τον Πύργο του Λονδίνου.

Στο βίντεο φαίνεται ο φρουρός της βασίλισσας Ελισάβετ να ρίχνει κάτω το παιδάκι και στη συνέχεια να περνάει από πάνω του. Δευτερόλεπτα νωρίτερα, ακούγεται να φωνάζει «κάνε στην άκρη». Το περιστατικό, έξω από τον Πύργο του Λονδίνου, σημειώθηκε την ώρα που ένα γκρουπ τουριστών είχε συγκεντρωθεί στο σημείο για να βγάλει φωτογραφίες των φρουρών της βασίλισσας.

Το βίντεο πάντως κοινοποιήθηκε στο TikTok με τη λεζάντα: «Η αδερφή μου πήγε στην Αγγλία, πρώτη μέρα».

«Γνωρίζουμε για το περιστατικό που συνέβη στον Πύργο του Λονδίνου κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης περιπολίας της βασιλικής φρουράς. Τα μέλη της φρουράς προειδοποίησαν το κοινό ότι πλησίαζε ένα άγημα αλλά το παιδί δυστυχώς μπήκε στην πορεία του φρουρού, ο οποίος προσπάθησε να περάσει από πάνω του και συνέχισε την πορεία του, όπως προστάζει το καθήκον του. Αργότερα, ο φρουρός μίλησε με το παιδί και επιβεβαίωσε ότι ήταν καλά στην υγεία του» ανέφερε σε δήλωσή του στη Daily Mail εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

