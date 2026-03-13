FT: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν επαφές με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Γαλλία, έχουν ξεκινήσει επαφές με την Τεχεράνη προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, στόχος των επαφών της Γαλλίας και της Ιταλίας, είναι να αποκατασταθεί η ροή ενεργειακών φορτίων από την περιοχή του Περσικού Κόλπου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Από τα Στενά του Ορμούζ περνά συνήθως περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που τα καθιστά ένα από τα σημαντικότερα σημεία μεταφοράς ενέργειας διεθνώς.

Ωστόσο, οι πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε δεξαμενόπλοια, σε συνδυασμό με τη δήλωση του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας ότι το πέρασμα θα παραμείνει κλειστό, έχουν περιορίσει δραματικά τη ναυτιλιακή και εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στους Financial Times, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διερευνούν τρόπους επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς να κλιμακωθεί περαιτέρω η ένταση στην περιοχή.

Δύο από τις ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Γαλλία συμμετέχει ενεργά στις επαφές, ενώ και η Ιταλία έχει επιχειρήσει να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την ιρανική πλευρά. Παρά ταύτα, οι αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι δεν είναι βέβαιο πως οι συζητήσεις θα προχωρήσουν ή ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να μπει σε διαπραγματεύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και η Ελλάδα, έχουν πολεμικά πλοία στην Ερυθρά θάλασσα στο πλαίσιο της επιχείρησης Aspides, όμως κανένα ευρωπαϊκό κράτος, λένε οι αξιωματούχοι δεν είναι σε θέση να συνοδεύει εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.