Γαλλία: 1.500 άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους λόγω… Γκλόρια! video

Περίπου 1.500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους μετά την υπερχείλιση δύο ποταμών, μετά το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας Γκλόρια, που πλήττει τη νότια Γαλλία.

▶️Following the heavy rains of the last few days, the River Agly, north of Perpignan, in southern France has been placed on red flood alert, as storm Gloria batters southern France.

👉Spain Declares Climate Emergency, Signals Move to Renewableshttps://t.co/W5YVF27GuL pic.twitter.com/QbbSR7DdJn

— The Voice of America (@VOANews) January 22, 2020