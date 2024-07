Γαλλία: 4 μετανάστες πνίγηκαν προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μάγχη

Τέσσερις μετανάστες πνίγηκαν τη νύχτα της Πέμπτης στα ανοικτά του Μπουλόν-σιρ- Μερ, στη βόρεια Γαλλία, κατά την προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μάγχη.

Άλλοι μετανάστες, που επέβαιναν στο ίδιο πλοιάριο, έπεσαν στη θάλασσα αλλά διασώθηκαν, σύμφωνα με το γαλλικό Λιμενικό.

Το πλοίο “Cormoran” του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, αφού ενημερώθηκε για την ύπαρξη του πλοιαρίου, παρενέβη. Στην επιχείρηση πήραν μέρος τέσσερα πλοία και ένα ελικόπτερο και κατάφεραν να διασωθούν 63 από τους επιβαίνοντες, διευκρίνισε το γαλλικό λιμενικό.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι τέσσερις μετανάστες, που ανασύρθηκαν με τη βοήθεια ελικοπτέρου χωρίς τις αισθήσεις τους, κηρύχθηκαν νεκροί.

