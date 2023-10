Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία καθώς μια δεύτερη απειλή για βόμβα σε ένα από τα μεγαλύτερα γαλλικά αξιοθέατα κινητοποίησε και πάλι τις αρχές. Συγκεκριμένα, η νέα απειλή για βόμβα δόθηκε αυτή τη φορά για το Ανάκτορο των Βερσαλλιών.

Λίγο αργότερα το Ανάκτορο των Βερσαλλιών έκλεισε και δεκάδες επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν μαζικά το εντυπωσιακό αξιοθέατο της Γαλλίας.

Ο συναγερμός σήμανε έπειτα από ανώνυμη προειδοποίηση στον ιστότοπο moncommissariat.fr, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αστυνομική πηγή.

Οι Βερσαλλίες δεν πρόκειται να ξανανοίξουν για το κοινό σήμερα.

Βίντεο που ανέβηκαν στον διαδίκτυο δείχνουν τουρίστες να εγκαταλείπουν το Ανάκτορο.

