Σε απεργία κατεβαίνουν σήμερα (22.9.2023) σε όλη τη Γαλλία οι εργαζόμενοι των καταστημάτων της Apple, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες εργασίας και για τους μισθούς τους, η οποία συμπέφτει με την κυκλοφορία του iPhone 15, του smartphone – ναυαρχίδα της εταιρείας.

Πρόσφατα, η Γαλλία βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο για γεγονότα που σχετίζονται με την Apple, καθώς η εταιρεία – κολοσσός στον χώρο της τεχνολογίας αναγκάστηκε να σταματήσει τις πωλήσεις του iPhone 12, γιατί οι Αρχές έκριναν ότι παραβιάζει τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία.

Η Apple αμφισβήτησε τα ευρήματα της γαλλικής Εθνικής Υπηρεσίας Συχνοτήτων (ANFR) και οι δυο πλευρές φάνηκαν να τα βρίσκουν για την επανέναρξη των πωλήσεων του μοντέλου. Όμως, η απεργία των εργαζομένων προκαλεί νέο «πονοκέφαλο» στη Silicon Valley.

Περίπου 30 υπάλληλοι της εταιρείας διαδήλωσαν έξω από το κατάστημα της Apple στη συνοικία της Όπερας στο κεντρικό Παρίσι – ένα από τα τρία καταστήματα στη γαλλική πρωτεύουσα – σε απόσταση λίγων μέτρων από μια ουρά με περίπου 40 πελάτες που περίμεναν υπό βροχή για να μπουν μέσα στο κατάστημα.

«Παραμένουμε οι άνθρωποι που φτιάχνουμε τον πλούτο της Apple και επομένως νομίζω ότι μας αξίζει λίγο πιο έντιμη αντιμετώπιση από αυτή που έχουμε σήμερα», λέει η 36χρονη Αναΐς Ντιρέλ, η οποία εργάζεται στην Apple μια δεκαετία.

