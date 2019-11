Γαλλία: Δύο νεκροί από την κατάρρευση γέφυρας στον ποταμό Ταρν

Η κρεμαστή γέφυρα στο Μιρπουά-σιρ-Ταρν, κοντά στην Τουλούζη, κατέρρευσε γύρω στις 8 το πρωί της Δευτέρας (18.11.2019) σκορπώντας τον τρόμο.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση διακρίνονται τα πίσω φώτα και ο προφυλακτήρας ενός αυτοκινήτου που έχει βυθιστεί στο νερό του ποταμού. Η μητέρα της 15χρονης και άλλοι δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από το ποτάμι.

VIDEO: 🇫🇷 A 15-year-old girl was killed after a suspension bridge over a river near #Toulouse in southwest France collapsed on Monday, causing a car, a truck and possibly a third vehicle to plunge into the water, local authorities said #mirepoix #Tarn pic.twitter.com/Fflo7QM4Sv

Ο δήμαρχος του Μιρπουά-σιρ-Ταρν, ο Ερίκ Οζέ, είπε σήμερα το απόγευμα στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFM TV ότι εκτός από την έφηβη βρέθηκε νεκρός και ο οδηγός ενός φορτηγού.

Κάθε έξι χρόνια οι αρχές επιθεωρούσαν τη συγκεκριμένη γέφυρα και στον τελευταίο έλεγχο, το 2017, δεν είχε διαπιστωθεί κάνενα πρόβλημα.

▶️ At least one person died after a bridge collapsed across a river in southern France, Monday.

Rescuers were quickly called to the scene after the suspended bridge collapsed. Authorities said a 15-year-old died, while the mother of the victim was rescued by civilians. pic.twitter.com/Kps8MCca6J

