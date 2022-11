Στην Γαλλία και συγκεκριμένα στο λιμάνι Τουλόν έφτασε ύστερα από πολυήμερο θρίλερ το πλοίο Ocean Viking με τους 230 μετανάστες που διασώθηκαν από τη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές της Γαλλίας το πλοίο, το οποίο έχει ναυλώσει η μη κυβερνητική οργάνωση SOS Μéditerranée σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό και αναζητούσε μάταια επί τρεις εβδομάδες ασφαλές λιμάνι στην Ιταλία, έφτασε στην Τουλόν περίπου στις 08:50 τοπική ώρα (09:50 ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ελλιμενίζεται στη Γαλλία πλοίο ανθρωπιστικής οργάνωσης που διασώζει μετανάστες στη Μεσόγειο.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν επέκρινε την Πέμπτη τις αρχές της Ιταλίας που δεν δέχθηκαν το πλοίο και πρόσθεσε ότι το Παρίσι αποφάσισε να το υποδεχθεί κάνοντας λόγο για “ανθρωπιστικό καθήκον”.

Οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά που επιβαίνουν στο Ocean Viking θα μεταφερθούν σε “ζώνη αναμονής”, διευκρίνισε ο Νταρμανέν. Οι διασωθέντες, ανάμεσά τους και 57 παιδιά, “δεν θα μπορούν να βγουν από το διοικητικό κέντρο όπου θα μεταφερθούν και τεχνικά δεν θα βρίσκονται σε γαλλικό έδαφος”, εξήγησε ο ίδιος.

#OceanViking arriving in the Port of Toulon, France with its cargo of Africans, picked up off the coast of Libya. Italy refused the pirate vessel permission to disembark. Viva l'Italia pic.twitter.com/P4InV8iTYi