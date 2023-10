Συναγερμός έχει σημάνει σε 6 αεροδρόμια της Γαλλίας μετά από απειλές ή για τοποθέτηση βόμβας.

Στα αεροδρόμια στα οποία έχει σημάνει συναγερμός είναι αυτά των Λιλ, Νίκαια, Ναντ, Μπρον, Τουλούζ και Μποβέ στα οποία έχουν ξεκινήσει εξονυχιστικοί έλεγχοι.

Στο βίντεο που ακολουθεί διακρίνεται ο κόσμος να απομακρύνεται μετά την ειδοποίηση των αρχών για την απειλή βόμβας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά δόθηκε εντολή στους πολίτες που ήταν μέσα στα αεροδρόμια να τα εκκενώσουν ενώ όσοι βρίσκονταν μέσα σε αεροπλάνα να μείνουν στη θέση τους.

Η Le Monde γράφει ότι στα έξι αεροδρόμια άγνωστοι έστειλαν e-mails τα οποία έκαναν λόγο για «απειλή επίθεσης»

Η ανακοίνωση για το αεροδρόμιο της Λιλ αναφέρει ότι ο κόσμος πρέπει να φύγει και ότι ομάδες της ομοσπονδιακής ασφάλειας βρίσκονται στο σημείο.

Στο αεροδρόμιο της Ναντ αρκετός κόσμος είναι έξω…

Nantes airport evacuated due to suspicious package, authorities don’t seem to have a plan as we are standing out in rain and wind pic.twitter.com/9YfU6k7cV2