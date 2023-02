Καθηγήτρια μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από μαθητή σε λύκειο στη Γαλλία. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στη γαλλική πόλη Saint-Jean-de-Luz.

Όπως μετέδωσε το BBC, ο δράστης μαθητής λυκείου στη Γαλλία έσφαξε την καθηγήτρια των Ισπανικών σε σχολείο στο Saint-Jean-de-Luz, νωρίτερα την Τετάρτη (22.02.2023).

Ο τοπικός εισαγγελέας Jerome Bourrier επιβεβαίωσε την επίθεση στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι το τραγικό συμβάν έγινε μέσα στην τάξη!

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο με τον τοπικό εισαγγελέα.

Ο μαθητής συνελήφθη.

Η άτυχη εκπαιδευτικός ήταν γύρω στα πενήντα και όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο ξεψυχούσε, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η γαλλική εφημερίδα «Sud Ouest» ανέφερε ότι ο δράστης μπήκε στην τάξη, ενώ η καθηγήτρια έκανε μάθημα και της επιτέθηκε.

Ο Γάλλος υπουργός Παιδείας πηγαίνει στο Saint-Jean-de-Luz.

