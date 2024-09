Γαλλία: «Μου ζήτησε και ο σύζυγος να συνευρεθεί μαζί μου» – Η Gisele Pelicot κακοποιήθηκε πάνω από 200 φορές

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η Γαλλία και όλος ο πλανήτης, τις εξελίξεις και την δίκη της υπόθεσης βιασμού της Gisele Pelicot από τον σύζυγό της και άλλους 72 άντρες, τους οποίους στρατολογούσε ο ίδιος στο ίντερνετ.

Ο Dominique Pelicot κατηγορήθηκε ότι νάρκωνε την σύζυγό του για να κινηματογραφήσει σε περισσότερα από 20.000 βίντεο τον βιασμό της από πολλούς διαφορετικούς και αγνώστους άντρες. Μάλιστα ο 71χρονος είχε προχωρήσει στις αρρωστημένες πράξεις του «τουλάχιστον 200 φορές».

Από τους 72 άντρες που έχει επιβεβαιωθεί ότι κακοποίησαν την γυναίκα όσο ήταν αναίσθητη, έχουν ταυτοποιηθεί 50. Ο Pelicot λέγεται ότι νάρκωνε και βίαζε την σύζυγό του Gisele για πάνω από εννέα χρόνια, από το 2011 μέχρι τη σύλληψή του το 2020. Στο Ποινικό Δικαστήριο, η 72χρονη αναγκάστηκε να ακούσει τον επίτροπο της αστυνομίας Jérémie Bosse Platière ότι ο βιαστής της ασέλγησε πάνω της 200 φορές πριν καν ξεκινήσει να επικοινωνεί με τους υπόλοιπους βιαστές.

Μετά τους δικούς του βιασμούς σε βάρος της συζύγου του, ο Pelicot άρχισε στη συνέχεια να επικοινωνεί με άλλους άνδρες για να ακολουθήσουν τα δικά του «βήματα». Μάλιστα, τους βιντεοσκοπούσε ενώ εκείνοι βίαζαν την γυναίκα του.

Έχοντας βιάσει την σύζυγό του πολλές φορές ο ίδιος, άρχισε να παίρνει το ρόλο… σκηνοθέτη, βιντεοσκοπώντας δεκάδες άνδρες να την βιάζουν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη καθώς της είχε χορηγήσει ισχυρά ηρεμιστικά.

Ο Επίτροπος Πλατιέρ είπε ότι υπήρχαν εκατοντάδες φωτογραφίες και πορνογραφικά βίντεο που δείχνουν «την Ζιζέλ να κοιμάται και παρουσία άλλων ατόμων να συμμετέχουν σε πράξεις σεξουαλικής φύσης».

Οι αστυνομικοί καταμέτρησαν περίπου 200 βιασμούς σε βάρος της Gisele Pelicot, ηλικίας σήμερα 72 ετών. Τους περισσότερους τους έκανε ο σύζυγός της ενώ τους υπόλοιπους, 92 άνδρες παντελώς άγνωστοι στην ίδια. Αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν να ταυτοποιηθούν οι άνδρες αυτοί, να κατανοήσουν οι αρχές την ιστορία πίσω από τη χρόνια σεξουαλική κακοποίηση της γυναίκας και να απαγγελθούν κατηγορίες σε κάθε ύποπτο.

Για να γίνει αυτό «επέλεξα να συγκροτήσω μια περιορισμένη ομάδα, αποτελούμενη από τέσσερα άτομα», εξήγησε από το βήμα του μάρτυρα ο αστυνομικός επιθεωρητής Ζερεμί Μπος Πλατιέρ. «Και επέλεξα ανθρώπους αρκετά δυνατούς για να αντικρίσουν τις εικόνες», σχολίασε, αναφερόμενος λεπτομερώς στις μακροχρόνιες, κοπιαστικές έρευνες.

Άθελά του, ο 71χρονος διευκόλυνε την έρευνα έχοντας αποθηκεύσει στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους χιλιάδες φωτογραφίες και τα βίντεο που είχε τραβήξει. Όλο το υλικό έφερε επίσης λεπτομερείς περιγραφές: σε ένα φάκελο με τον τίτλο «κακοποίηση» είχε καταγράψει το όνομα, την ηλικία, ακόμη και τον αριθμό τηλεφώνου του κάθε άνδρα που πήγε στο σπίτι για να βιάσει την αναίσθητη Ζιζέλ. Οι αστυνομικοί έπρεπε πλέον να βρουν «τον Κρις τον πυροσβέστη», τον «Κουεντίν», τον «Γκαστόν», τον «Νταβίντ τον Μαύρο» ή ακόμη τον «Ζανλυκασιάτ».

Παράλληλα, η ομάδα ακολούθησε τα πολλά ίχνη που άφησαν οι δράστες στις τηλεφωνικές συνομιλίες τους με τον σύζυγο. Η επικοινωνία ξεκινούσε από το διαδίκτυο, στον ιστότοπο γνωριμιών Coco.fr, στη συνέχεια μεταφερόταν σε ένα «ιδιωτικό» chat room που έκλεισε τον περασμένο Ιούνιο με δικαστική απόφαση επειδή είχε μετατραπεί σε «άντρο αρπακτικών». Τέλος, ο σύζυγος επικοινωνούσε με τους επίδοξους βιαστές μέσω του Skype ή στο τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί κατάρτισαν μια πρώτη λίστα 11 «επαφών» του Dominique Pelicot και αναζήτησαν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων αυτών, με τη βοήθεια της Microsoft. Το ίδιο έκαναν και με τα τηλέφωνα: Από τους τηλεφωνικούς αριθμούς (στους λογαριασμούς του συζύγου) εξέταζαν αν υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ της κλήσης και των γεγονότων που είχαν καταγραφεί σε κοντινές ημερομηνίες στα βίντεο.

Μάλιστα, ένας εκ των 52 που ταυτοποιήθηκαν, είπε στους ντετέκτιβ ότι ο 71χρονος Dominique Pelicot ήθελε να έχει ομοφυλοφιλική επαφή μαζί του. Ο 60χρονος κατηγορούμενος πρόσθεσε ότι συμφώνησε να το κάνει μόνο με την προϋπόθεση ότι θα μπορούσε να κάνει σεξ με την αναίσθητη γυναίκα του πρώτα.

A 71-year-old man is on trial in #France accused of drugging his wife and inviting dozens of strangers to rape her in their home over nearly a decade in a case that has shocked country. The husband, #DominiquePelicot, offered sex with his wife on a website, and filmed the abuse. pic.twitter.com/4C8kjb090h