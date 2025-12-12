Συμβαίνει τώρα:
Γαλλία: Μπλόκα και συγκρούσεις αγροτών για τη μαζική σφαγή ζώων λόγω κρουσμάτων οζώδους δερματίτιδας

Αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων και αυτοκινητοδρόμων, καταγγέλλοντας τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών, την οποία μέρος του κλάδου θεωρεί βίαιη και δυσανάλογη
Αγρότες ρίχνουν κοπριά στις αστυνομικές δυνάμεις στο Λιμόζ
Αγρότες ρίχνουν κοπριά στις αστυνομικές δυνάμεις στο Λιμόζ / Πηγή: Χ

Η Γαλλία, με τη σειρά της, ζεί μία νέα ρήξη με τους αγρότες. Η υγειονομική διαχείριση που επέλεξε η γαλλική κυβέρνηση έχει προκαλέσει νέο κύμα οργής στην ύπαιθρο, με τους αγρότες να καταγγέλλουν αποφάσεις που απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απόφαση από τις αρχές της Γαλλίας για συστηματική θανάτωση όλων των βοοειδών στις μονάδες όπου εντοπίζεται κρούσμα οζώδους δερματίτιδας. Το μέτρο αυτό έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις και μπλόκα από τους αγρότες, τη στιγμή που η ασθένεια έχει καταγραφεί σε 74 εκτροφές σε ολόκληρη τη χώρα.

Το βράδυ της Πέμπτης (11.12.2025), η ένταση κλιμακώθηκε στην Αριέζ, όπου περίπου 500 αγρότες ήρθαν αντιμέτωποι με τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια κινητοποίησης. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, αντίστοιχες δράσεις σημειώθηκαν στο Μπορντό, την Αζέν, το Περιγκέ, καθώς και στον αυτοκινητόδρομο A75, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία σε κομβικούς οδικούς άξονες.

Στη Λιμόζ, μπροστά από την νομαρχία, αγρότες πέταξαν κοπριά προς τις αστυνομικές δυνάμεις, σε μία ακόμη ένδειξη της οργής που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο.

 

 

Απέναντι στην αμφισβήτηση, η υπουργός Γεωργίας Ανί Ζενεβάρντ υιοθετεί σκληρή γραμμή. Όπως υποστηρίζει, δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Χωρίς άμεση σφαγή των ζώων, προειδοποιεί ότι η ασθένεια θα μπορούσε να οδηγήσει στον θάνατο έως και 1,5 εκατομμυρίου βοοειδών. Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρό κίνδυνο για την αγροτική οικονομία, σε περίπτωση που η Γαλλία τεθεί σε καραντίνα από τους ευρωπαίους εταίρους της, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των εξαγωγών ζώων και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ανί Ζενεβάρντ καταδίκασε «χωρίς επιφυλάξεις» τις ενέργειες «μιας μειοψηφίας» διαδηλωτών. Υπενθύμισε ότι η ασθένεια εμφανίστηκε στα τέλη Ιουνίου και ότι περισσότερα από 70 κρούσματα καταγράφηκαν στη Σαβοΐα. «Χάρη στην αποπληθυσμό των πληγεισών εκμεταλλεύσεων, καταφέραμε να εξαλείψουμε τον ιό στην περιοχή», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι τοπικοί αγρότες κατανόησαν πως η σφαγή ήταν ο μόνος τρόπος για να σωθεί ο κλάδος.

Διαχείριση κρίσης υπό έντονη αμφισβήτηση

Οι αγροτικές οργανώσεις, ωστόσο, δεν υποχωρούν. Η Συνομοσπονδία Αγροτών κάλεσε σε μπλόκα σε ολόκληρη τη Γαλλία «για να μπει τέλος σε αυτή την τρέλα», καταγγέλλοντας μια κυβερνητική στρατηγική που χαρακτηρίζει «πιο τρομακτική από την ίδια την ασθένεια». Σύμφωνα με το συνδικάτο, η μαζική σφαγή επιδεινώνει περαιτέρω την οικονομική και ψυχολογική πίεση στους κτηνοτρόφους.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης υπενθυμίζουν πάντως ότι, παρότι δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία για την οζώδη δερματίτιδα, υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια. Προέρχονται από το απόθεμα έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διανέμονται από το κράτος στις ζώνες εμβολιασμού που δημιουργούνται γύρω από τις εστίες της νόσου.

Μεταξύ υγειονομικής ανάγκης και αγροτικής οργής, η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια πολιτική και κοινωνική κρίση που ξεπερνά κατά πολύ το στενό πλαίσιο της κτηνιατρικής διαχείρισης.

