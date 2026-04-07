Γαλλία: Ο πιο «ζημιάρης» γάτος της χώρας χρέωσε την κηδεμόνα του 100 ευρώ αποζημίωση σε δικαστική διαμάχη με τον γείτονά της

Η κηδεμόνας του Ρεμί, του διάσημου άτακτου γάτου της Γαλλίας θα πληρώσει 100 ευρώ αποζημίωση στον γείτονά της. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη ότι άφησε τον γάτο της να συνεχίζει τις βόλτες του στην ιδιοκτησία του γείτονά της.

Η διαμάχη μεταξύ της κηδεμόνα του Ρεμί, ενός πορτοκαλί γάτου, με τον συνταξιούχο γείτονά της, τροφοδοτεί την επικαιρότητα στη Γαλλία για πάνω από δύο χρόνια.

Τελικά, η 65χρονη από το Αγκντ, ένα γαλλικό χωριό στις ακτές της Μεσογείου, θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση ύψους 100 ευρώ στον γείτονά της, επειδή άφησε τον γάτο της να συνεχίζει τις βόλτες του στην ιδιοκτησία του, όπως έκρινε στις 7 Απριλίου το δικαστήριο του Μπεζιέ, η απόφαση του οποίου, όπως τονίζεται, λαμβάνει υπόψη την «ευημερία» του ζώου.

Το «κατηγορώ» κατά του Ρεμί

Ο Ρεμί κατηγορήθηκε… πως συνεχώς επανειλημμένως κατέφευγε στον παρακείμενο κήπο για να κάνει την ανάγκη του και ούρησε πάνω σε μία παπλωματοθήκη μέσα στο σπίτι. Τον Ιούλιο του 2024, η ιδιοκτήτριά του βρέθηκε ενώπιον του αστικού δικαστηρίου του Μπεζιέ έπειτα από μήνυση του συνταξιούχου γείτονά της.

Στις 17 Ιανουαρίου του 2025, η κηδεμόνας του άτακτου γάτου καταδικάστηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 450 ευρώ, να εμποδίσει τις «εισβολές» του γάτου, υπό την απειλή μιας ποινής 30 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, και να δώσει επίσης το ποσό των 800 ευρώ για τα έξοδα της δίκης.

Έξι μήνες αργότερα, ο γείτονας απαίτησε την «εξόφληση» των προστίμων, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, ο γάτος συνέχιζε να πηδάει πάνω από τον τοίχο που χώριζε τις δύο ιδιοκτησίες.

Στην απόφασή του που εκδόθηκε τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026), ο δικαστής θεώρησε πως οι φωτογραφίες που κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου τον Φεβρουάριο ο ενάγων δεν επέτρεψαν να αποδειχθεί «μετά βεβαιότητας» ότι ήταν πράγματι ο Ρεμί παρά μόνο για ένα διάστημα 12 ημερών.

Συνεπώς, η χρηματική ποινή «μειώθηκε στο ποσό των 100 ευρώ», με τον δικαστή να λαμβάνει επίσης υπόψη του τη «δυσκολία» για την ιδιοκτήτρια να εμποδίσει τον γάτο της να πάει στο γειτονικό οίκημα.

Ο δικαστής δεν επέβαλε νέες ποινές, εκτιμώντας πως δεν είναι δυνατό να αποτραπεί αυτή η συμπεριφορά «που είναι έμφυτη στη φύση της γάτας και διαφεύγει του ελέγχου που εύλογα αναμένεται από την ιδιοκτήτριά της» χωρίς «να καταφύγει σε μέτρα που είναι πιθανό να βλάψουν την ευημερία της».

Ωστόσο, αυτό δεν «απαλλάσσει την ιδιοκτήτρια από την υποχρέωσή της να σταματήσει την εισβολή της γάτας» στο σπίτι του γείτονα, πρόσθεσε ο δικαστής, τονίζοντας ότι ο γείτονας διατηρεί επίσης τη δυνατότητα «να κινήσει, εάν είναι απαραίτητο», μια νέα «αγωγή για αποζημίωση για τις ζημίες του».