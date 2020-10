Γαλλία: Οι φανατικοί «άκουσαν» τον Ερντογάν και σπέρνουν τον τρόμο! Δυο αιματηρές επιθέσεις σε Νίκαια και Αβινιόν!

Ο κύκλος του αίματος άνοιξε και δεν λέει να κλείσει στην Γαλλία με ευθύνη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που με τα λόγια του όπλισε τους φανατικούς ισλαμιστές οι οποίοι από το πρωί έχουν εξαπολύσει τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι δυο από αυτές έγιναν στην Γαλλία στη Νίκαια και στην Αβινιόν και η τρίτη στο γαλλικό προξενείο στην Σαουδική Αραβία.

Στις 16.00 θα ηχήσουν οι καμπάνες σε όλη την Γαλλία. Επίσης ο πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο ότι αυξάνεται στο υψηλότερο επίπεδο ο συναγερμός τρομοκρατίας.

Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του τρίτου θύματος από την επίθεση μέσα και έξω από μια εκκλησία στη Νίκαια. Η γυναίκα πριν ξεψυχήσει είπε στους περαστικούς που έσπευσαν να την βοηθήσουν να πουν στα παιδιά της ότι τα αγαπάει. Ο δράστης κραδαίνοντας ένα μαχαίρι, μπήκε στην εκκλησία της Παναγίας στο κέντρο της Νίκαιας και κατέσφαξε δυο ανθρώπους, έναν άνδρα και μια γυναίκα.

