Προφυλακίστηκε ο δράστης της επίθεσης στην Ανεσί της Γαλλίας. Ο Σύρος πρόσφυγας που μαχαίρωσε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδάκια, κατηγορείται για απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Όπως ανακοίνωσε η τοπική εισαγγελέας, η Λιν Μπονέ-Ματίς, ο Σύρος πρόσφυγας Αμπνταλμασίχ Χ. που μαχαίρωσε έξι άτομα, ανάμεσά τους τέσσερα μικρά παιδιά, σε ένα πάρκο στην Ανεσί της Γαλλίας προφυλακίστηκε. Παράλληλα, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για «απόπειρα ανθρωποκτονίας», είπε η τοπική εισαγγελέας, Λιν Μπονέ-Ματίς.

Ο Αμπνταλμασίχ Χ. «δεν θέλησε να μιλήσει», τόσο κατά τη διάρκεια της 48ωρης αστυνομικής του κράτησης, όσο και ενώπιον των δύο ανακριτών που είναι επιφορτισμένοι με την έρευνα, τόνισε η εισαγγελέας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Προς το παρόν είναι πρόωρο να αξιολογηθούν τα κίνητρά του», είπε η εισαγγελέας, επισημαίνοντας ξανά ότι δεν υπάρχει ακόμη καμία ένδειξη ότι η τρομοκρατία ήταν το κίνητρο του δράστη.

#Update: Just in – Video footage of the helicopter at the park in #Annecy, #France, after allegedly an suspected mass stabbing terror attack injured at least 8 minors between the age of 3-5 years old during a school trip to the park. pic.twitter.com/r21C1V8gxG