Γαλλία: Στο “σφυρί” σπάνια έργα του Σαλβαδόρ Νταλί!

Πρόκειται για έργα που ο Νταλί δημιούργησε ανάμεσα στο 1959 και το 1976 για κάρτες στις οποίες ο εκκεντρικός καλλιτέχνης εκφράζει απλόχερα τις ευχές του.

Η αξία αυτών των έργων πάνω σε χαρτί εκτιμάται από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

Τα έργα του Νταλί εκείνης της εποχής είναι σε πλήρη επαναξιολόγηση παρότι δεν ανήκουν στη σουρεαλιστική του περίοδο (1930 – 1940), η οποία είναι και πιο γνωστή.

Οι ευχετήριες κάρτες σχεδιάστηκαν για λογαριασμό ενός ισπανικού φαρμακευτικού εργαστηρίου αλλά, “εκτός του εργαστηρίου, και ο Νταλί εξέφραζε τις ευχές του”, δήλωσε ο Μπρυνό Ζομπέρ, διευθυντής στο τμήμα ιμπρεσιονιστικής και σύγχρονης τέχνης του οίκου Artcurial. “Και δεν περιορίστηκε σε κάποιες γραμμές, προσηλώθηκε σε αυτή τη δουλειά”.

